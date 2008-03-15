ثمربخش رئیس هیئت کشتی مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، رئیس جدید هیئت کشتی مازندران با کسب 15 رای موافق که با حضور هیئت رئیسه کشتی مازندران برگزار شد به این سمت منصوب گردید.

علی اصغر ثمر بخش پس از پایان برگزاری انتخابات هیئت کشتی مازندران در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه انتظارات ورزش پهلوانی کشتی استان باید افزایش یابد اظهار داشت: حاشیه های مثبت در ورزش مازندران ورشته کشتی را تقویت خواهم کرد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی وجود حاشیه هایی در ورزش کشتی و ایجاد اختلال در ارتقاء این رشته خاطر نشان کرد: معتقدم هیچ رشته ورزشی بدون حاشیه نخواهد بود ولی برای تقویت حاشیه های مثبت در کشتی مازندران برنامه دارم.

رئیس جدید هئیت کشتی مازندران با اشاره به اینکه به اتفاق اعضای مجمع و مربیان کارآمد برنامه ریزیهایی جهت اعزام تیمی از مازندران به مسابقات المپیک پکن داریم، بیان داشت: توسعه ورزش پهلوانی و تقویت قهرمانان قدر در این رشته از برنامه های دراز مدت بنده در طول دوران تصدی هیئت کشتی مازندران است.

ثمربخش در بخش دیگری از این نشست خبری با بیان اینکه کشتی مازندران باید در بستر آرامش رشد وتقویت شود گفت: بدون وجود آرامش با هر ابزار و تکنیکی نمی توان اعتلای کشتی مازندران را شاهد بود.

پیشکسوت کشتی مازندران با بیان اینکه فعلا تغییراتی در هیئت رئیسه کشتی مازندران صورت نخواهد گرفت، اظهار داشت: نائب رئیس فعلی هیئت کشتی استان همچنان در این مسند باقی خواهد ماند.

این مسئول با اشاره به اینکه مسئولیت خطیر تصدی ریاست هیئت کشتی مازندران امانتی از سوی متولیان این رشته به بنده است اذعان داشت: ورزش مادر مازندران می تواند با همکاری پهلوانان صاحب نام این عرصه به رشد، اعتلا و قهرمانی در عرصه های جهانی دست یابد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر علت عدم حضور یزدانی خرم در مجمع را کسالت شدید رئیس فدراسیون کشتی ذکر کرد و افزود: بر اساس زمانبندی انتخابات هیئت کشتی باید در این موعد (25 اسفند) برگزار می شد.

ثمربخش با بیان اینکه فاصله به وجود آمده در هیئت کشتی مازندران با هماهنگی فدراسیون بوده است تصریح کرد: با شناختی که یزدانی خرم نسبت به بنده دارد بعید است که اختلافاتی وجود دادشته باشد.

رئیس فعلی هیئت کشتی مازندران، متولد سال 1325 از ساری و 62 ساله است که از 17 سالگی پا به عرصه ورزش کشتی نهاده و در ابتدا توانسته کشتی گیر منتخب آموزشگاههای مازندران شود.

کسب عناوین قهرمانی در مسابقات کشوری، حضور در عرصه داوری رشته کشتی و سابقه مربیگری در تیمهای استانی و مدتی نیز در تربیت بدنی مازندران از مسئولیتهای رئیس جدید هیئت کشتی مازندران است.