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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۰۳

نقش رسانه‌ها در گفتگوی اسلام و غرب بررسی می‌شود

همایش دو روزه "نقش رسانه‌ها در گفتگوی اسلام و غرب" با هدف فهم مسلمانان از غرب و فهم غرب از اسلام طی دو روز 30 و 31 مارس ( 10 و 11 فروردین) در کویت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست آنلاین، همایش دو روزه "نقش رسانه‌ها در گفتگوی اسلام و غرب" با مشارکت وسیعی از رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران اروپایی، امریکایی، کارشناسان مسلمان و غیرمسلمان طی دو روز 30 و 31 مارس ( 10 و 11 فروردین) در کویت برگزار می‌شود.

سال گذشته نیز همایشی با عنوان "چهره اسلام در رسانه‌های غربی" از سوی مؤسسه جایزه شعر بابطین برگزار شد. طی این همایش گفتگوی میان فرهنگها و ادیان بررسی و نقش آنها در رسانه‌های گروهی غربی مورد تأکید قرار گرفتند.

تغییرات رسانه‌های غربی پس از حادثه 11 سپتامبر، گفتگوی میان تمدنها، انعکاس درگیری میان فرهنگها، نقش رسانه‌ها در آزادی بیان و گفتگو، فهم مسلمانان از غرب و فهم غرب از اسلام و نقش آنها در رسانه‌های گروهی از موضوعاتی هستند که طی این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

کد مطلب 655041

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