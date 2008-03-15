پرونده فیلم اسکاری در "دنیای تصویر" نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، شماره نوروزی ماهنامه "دنیای تصویر" با یادداشت سردبیر آغاز می‌شود و در ادامه می‌پردازد به رویدادهای داخلی، جدول تولید و فروش سینمای ایران در سال 86، معرفی برگزیدگان بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر، برگی از تاریخ جشنواره کن و سینمای ایران و فیلم‌های "موش"، "چهره به چهره" و مجموعه "سفر به تاریکی" به روایت تصویر.

رویدادهای خارجی، برنامه آینده سینماهای جهان، گزارشی از هشتادمین مراسم اسکار، فهرست کامل نامزدها و برندگان جوایز اسکار، گفتگوهایی با جانی دپ، جیمز آیوری، تام هنکس، بهترین جلوه های ویژه مظلوم سینما، مستحق ترین نامزدهای اسکار افتخاری، گزارشی از پنجاه و هشتمین فیلم برلین، نگاهی به آثار مهم جشنواره برلین 2008، گپی با دیتر کاسلیک و گفتگو با فرانچسکو رزی برنده خرس طلایی یک عمر فعالیت هنری در ادامه مطالب این شماره آمده است.

تازه‌های 2008 با معرفی فیلم های "رمبو 4"، "خون بپا خواهد شد"، "دزدان دریایی که هیچ کاری نمی کنند"، "ملاقات با اسپارتی ها"، "فهرست عاجل"، "چشم"، "غیرقابل ردیابی"، "بادبادک باز"، "اولین یکشنبه"، "هانا مونتانا و مایلی سایرس"، "در دل طبیعت"، "جنون پول"، "27 لباس"، "مزرعه شبدر"، "یک تماس برقرار نشده"، "در دره خدا" و فروش هفتگی فیلم‌های خارجی در بخش دیگری منعکس شده است.

تبلور قدرت فردی و جمعی در سینمای ایران، پرونده فیلم "خون بپا خواهد شد" شامل بررسی فیلم و گفتگو با دانیل دی لوئیس، یادداشت هایی بر فیلم های جشنواره فیلم فجر، به یاد رسول ملاقلی پور، مشاهیر و سینما، نگاهی به فیلم "رگبار"، نقد نمایش های "افرا" و "کلبه عمو تم"، قسمت ششم ملاقات با آل پاچینو، قسمت هفتم زندگینامه نیکول کیدمن و مقاله ای درباره افسردگی و سینما به کار این ویژه نامه پایان می دهد.

صد و هشتاد و سومین شماره نشریه فرهنگی هنری "دنیای تصویر" ویژه نوروز 87 به صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری علی معلم در 116 صفحه با قیمت 1500 تومان در دسترس علاقمندان است.