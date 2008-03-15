اختصاصی مهر/ ترکیب جدید کالاهای وارداتی مشخص شد



حسین کاخکی در گفتگو با مهر با اعلام خبر فوق، گفت: بر این اساس در سال گذشته 17.69 درصد کالاهای وارداتی به کشور سرمایه ای، 67.85 درصد واسطه ای و 14.46 درصد مصرفی بوده است.

مدیرکل دفتر آمار و خدمات ماشینی گمرک با بیان اینکه جلسات برگزار شده بین دستگاه ها برای رسیدن به یک تعریف واحد و نتیجه نهایی در این خصوص بیش از 14 جلسه بوده است، افزود: در این جلسات ترکیب کلیه کالاهای وارداتی و سهم آنها تعریف شد.

محمد رضا نادری معاون امور گمرکی گمرک ایران نیز در این خصوص به مهر گفت: اختلاف نظرات دستگاه های مرتبط با این موضوع زیاد و برداشتها متفاوت بود، بنابراین در ابتدا در تعاریف به نتیجه واحد رسیدیم که همین امر کارها را آسان کرد.

وی با بیان اینکه نتیجه گیری و طبقه بندی کالاها بر این اساس راحت تر شد، افزود: اما در برخی از موارد نیز اختلاف نظری بین دستگاه ها وجود نداشت، با این وجود کارهای کارشناسی، برگزاری جلسات متعددی برای تهیه این گزارش انجام شد.

ترکیب کالاهای وارداتی و ضرایب تعرفه آنها به عنوان یکی از مسائل مورد اختلاف دستگاه های مختلف، مورد بازبینی قرار گرفت.

سال گذشته در پی درخواست تقسیم بندی کالاهای وارداتی از گمرک برخی سازمانها خواستار تجدید نظر بر روی ضرایب تعرفه شدند، به همین دلیل نیز این کار صورت گرفت.

برهمین اساس قرار شد گمرک گزارشی در مورد ترکیب کالاهای وارداتی از نظر سرمایه ای، مصرفی و واسطه ای تهیه کرده و آن را تقدیم معاون اول رئیس جمهور کند. گمرک به عنوان مسئول انجام این کار از دستگاه های همجوار دعوت به عمل آورد تا نظرات آنها را نسبت به این موضوع اخذ کند.

اما در این میان دستگاه های مختلف مرتبط با این موضوع نظیر گمرک، وزارت صنایع و معادن، بازرگانی، مرکز آمار و بانک مرکزی اختلاف نظرهای زیادی در مورد ترکیب برخی کالاهای وارداتی داشتند که این امر تهیه این گزارش را به تعویق انداخت.

هم اکنون این اختلاف نظرها و برداشتهای متفاوت از بین رفته که این امر منجر به به نتیجه رسیدن گزارش شده است، البته این گزارش سالهای گذشته نیز توسط گمرک به نحوی دیگر تهیه شده است.