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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

نتایج شمارش آرا /

نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس در 11 شهر دیگر

نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس در 11 شهر دیگر

ستاد انتخابات کشور نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در 11 شهر دیگر کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، دقایقی پیش نتایج انتخابات در 11 شهر دیگر کشورمان به این شرح اعلام شد:

68- حوزه انتخابیه بابل: محسن نریمان و علی کریمی فیروزجائی

69- حوزه انتخابیه سراوان: عبدالعزیز جمشید زهی

70- حوزه انتخابیه گناباد: مهدی مهدی زاده

71- حوزه انتخابیه خرمشهر: مصطفی مطورزاده

72 حوزه انتخاب بویر احمد و دنا: ستار هدایت خواه

73- حوزه انتخابیه دزفول: سید احمد آوایی

74- حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه وهرسین: سید جواد زمانی

75- حوزه انتخابیه تربت حیدریه : محمد علی رضایی

76- حوزه انتخابیه خلخال و کوثر: بشیر خالقی

77- حوزه انتخابیه سلسله ودلفان: محمد محمدی

78- حوزه انتخابیه تویسرکان: شهریار طاهرپور

کد مطلب 655045

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