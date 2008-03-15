نتایج قطعی شمارش آرای انتخابات مجلس در 11 شهر دیگر

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، دقایقی پیش نتایج انتخابات در 11 شهر دیگر کشورمان به این شرح اعلام شد:

68- حوزه انتخابیه بابل: محسن نریمان و علی کریمی فیروزجائی

69- حوزه انتخابیه سراوان: عبدالعزیز جمشید زهی

70- حوزه انتخابیه گناباد: مهدی مهدی زاده

71- حوزه انتخابیه خرمشهر: مصطفی مطورزاده

72 حوزه انتخاب بویر احمد و دنا: ستار هدایت خواه

73- حوزه انتخابیه دزفول: سید احمد آوایی

74- حوزه انتخابیه کنگاور، صحنه وهرسین: سید جواد زمانی

75- حوزه انتخابیه تربت حیدریه : محمد علی رضایی

76- حوزه انتخابیه خلخال و کوثر: بشیر خالقی

77- حوزه انتخابیه سلسله ودلفان: محمد محمدی

78- حوزه انتخابیه تویسرکان: شهریار طاهرپور