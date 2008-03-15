تیم فوتبال سپاهان بامداد دوشنبه به تاشکند می رود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپاهان ظرف امروز و فردا دو جلسه تمرین در اصفهان را پشت سرخواهد گذاشت و عصر فردا برای سفر به تاشکند وارد تهران خواهد شد. این تیم پس از اقامتی کوتاه در تهران ساعت 6:30 بامداد صبح روز دوشنبه بیست و هفتم اسفندماه از تهران راهی تاشکند می شود تا عصر روز چهارشنبه مقابل تیم کوروچی ازبکستان به میدان برود.

این دیدار در چارچوب دور دوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در تاشکند برگزار خواهد شد. دو تیم سپاهان اصفهان و کوروچی ازبکستان دیدار نخست خود در مرحله مقدماتی این رقابت ها را با شکست پشت سرگذاشتند.

تیم سپاهان پس از رویارویی با کوروچی، صبح روز پنجشنبه یکم فروردین ماه از تاشکند راهی ترکیه می شود و از این کشور به ایران بازمی گردد.

زردپوشان اصفهانی با کسب 40 امتیاز از مجموع 24 بازی در جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ برتر رده دوم را به خود اختصاص داده اند.