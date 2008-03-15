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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۴

پله:

رونالدو مثل روز اول نمی شود

رونالدو مثل روز اول نمی شود

پله، افسانه فوتبال برزیل، گفت رونالدو هرگز نخواهد توانست سلامتی زانوی خود را بازیابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی ئی، رونالدو ماه گذشته در دیدار با لیورنو در چارچوب رقابت های سری آ از ناحیه زانوی چپ دچار صدمه دیدگی شد و طبق گفته پزشکان مدت زیادی طول می کشد تا او دوباره در میدان حاضر شود.

پله در مورد این بازیکن 31 ساله گفت: این موضوع ناراحت کننده است. با این حال من فکر نمی کنم او سلامتی خود را همانند پیش از آسیب دیدگی بازیابد.

پله در خصوص آسیب دیدگی قبلی او پیش از رقابت های جام جهانی 2002 گفت: من به خانه رونالدو رفتم و با هم برای سلامتی اش دعا کردیم. خوشبختانه این بازیکن موفق شد مصدومیت خود را پشت سر بگذارد و در جام جهانی درخشش بسیار خوبی داشت . من دوست دارم او این بار هم به طور 100 درصد سلامتی خود را بازیابد اما متاسفانه فکر نمی کنم چنین شود.

کد مطلب 655047

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