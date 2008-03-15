تصویب منشور جدید سازمان کنفرانس اسلامی/انتخابات مجلس ایران

الحیات چاپ لندن:

- اجلاس داکار، منشور تاریخی سازمان کنفرانس اسلامی را تایید کرد.

- سند 14 مارس : خشونت یا تشکیل دولتی توانمند

- نشست سه جانبه آمریکا، اسرائیل و فلسطین بر پایبندی به طرح نقشه راه تاکید کرد.

- انتخابات ایران؛ مبارزه میان خاتمی و احمدی نژاد: احتمال کشیده شدن انتخابات(در برخی مناطق) به دور دوم

الصباح چاپ عراق:

- شروط شورای سیاسی امنیت ملی عراق برای امضای توافقنامه همکاری با آمریکا

- سفارت آمریکا در بغداد: هیچ بند سری در توافقنامه همکاری طولانی مدت میان بغداد و واشنگتن وجود ندارد.

الرای چاپ کویت :

- انتقاد آمریکا از اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین به دلیل پایبند نبودن به طرح نقشه راه

- واشنگتن : نتایج انتخابات ایران از پیش تعیین شده بود.

الوطن چاپ عربستان سعودی:

- تایید طرح کاری اتحادیه عرب از سوی سازمان کنفرانس اسلامی

الاهرام چاپ مصر :

- از سرگیری تماسهای اسرائیلی- فلسطینی در قدس با حضور هماهنگ کننده آمریکایی

- 44 میلیون ایرانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را انتخاب می کنند. 175 هزار پلیس برای حفظ امنیت انتخابات

السفیر چاپ لبنان :

- سازمان کنفرانس اسلامی منشورجدید این سازمان را تایید کرد.

- اسرائیل، سوریه را مسئول هرگونه هجوم احتمالی حزب الله به این رژیم دانست.

- 60 درصد از ایرانی ها به چه کسی رای دادند؟

القدس العربی چاپ لندن:

- سازمان کنفرانس اسلامی در داکار منشور جدید این سازمان را تایید و بر حمایت خود از طرح کاری اتحادیه عرب تاکید کرد.

- از سرگیری تماسها و دیدارها میان اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین

- ایرانی ها آراء خود را به صندوقهای رای انداختند و اصولگرایان برای پیروزی نامزد شده اند.