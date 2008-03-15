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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۳۴

470 نفر از سمنانی ها عازم مناطق عملیاتی شدند

470 نفر از سمنانی ها عازم مناطق عملیاتی شدند

سمنان - خبرگزاری مهر: 470 نفر از بسیجیان و مردم شهر سمنان با هدف تجدید میثاق با آرمانهای والای شهیدان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

مسئول کاروان راهیان نور سمنان پیش از ظهر امروز در حاشیه اعزام این کاروانها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کاروانها در طی پنج روز اقامت خود در مناطق عملیاتی از یادمان‌های شهدای دفاع مقدس و مناطق عملیاتی دیدن می‌کنند و یاد و خاطره شهیدان و دلاور مردیهای رزمندگان اسلام را گرامی می دارند.

وی با اشاره به تاثیر اعزام این کاروان ها در عمق بخشی معنوی زائران به خصوص در جوانان، گفت: 120 نفر از این زائران را دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان تشکیل می‌دهند.

به گفته وی، استقبال مردمی برای بازدید از مناطق عملیاتی رزمندگان اسلام بسیار خوب بوده ولی امکانات جوابگوی این همه استقبال نیست و مسئولان باید مساعدت بیشتری کنند تا تعداد بیشتری از مردم به ویژه قشر جوان بتوانند از این مناطق بازدید کنند.

کد مطلب 655049

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