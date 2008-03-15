470 نفر از سمنانی ها عازم مناطق عملیاتی شدند

مسئول کاروان راهیان نور سمنان پیش از ظهر امروز در حاشیه اعزام این کاروانها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کاروانها در طی پنج روز اقامت خود در مناطق عملیاتی از یادمان‌های شهدای دفاع مقدس و مناطق عملیاتی دیدن می‌کنند و یاد و خاطره شهیدان و دلاور مردیهای رزمندگان اسلام را گرامی می دارند.

وی با اشاره به تاثیر اعزام این کاروان ها در عمق بخشی معنوی زائران به خصوص در جوانان، گفت: 120 ‬ نفر از این زائران را دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان تشکیل می‌دهند .

به گفته وی، استقبال مردمی برای بازدید از مناطق عملیاتی رزمندگان اسلام بسیار خوب بوده ولی امکانات جوابگوی این همه استقبال نیست و مسئولان باید مساعدت بیشتری کنند تا تعداد بیشتری از مردم به ویژه قشر جوان بتوانند از این مناطق بازدید کنند.