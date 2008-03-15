470 نفر از سمنانی ها عازم مناطق عملیاتی شدند

مسئول کاروان راهیان نور سمنان پیش از ظهر امروز در حاشیه اعزام این کاروانها در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کاروانها در طی پنج روز اقامت خود در مناطق عملیاتی از یادمانهای شهدای دفاع مقدس و مناطق عملیاتی دیدن میکنند و یاد و خاطره شهیدان و دلاور مردیهای رزمندگان اسلام را گرامی می دارند.
وی با اشاره به تاثیر اعزام این کاروان ها در عمق بخشی معنوی زائران به خصوص در جوانان، گفت: 120 نفر از این زائران را دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان تشکیل میدهند.
به گفته وی، استقبال مردمی برای بازدید از مناطق عملیاتی رزمندگان اسلام بسیار خوب بوده ولی امکانات جوابگوی این همه استقبال نیست و مسئولان باید مساعدت بیشتری کنند تا تعداد بیشتری از مردم به ویژه قشر جوان بتوانند از این مناطق بازدید کنند.
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