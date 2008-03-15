بخش خوشاب 6/10 درصد واحدهای دامی شهرستان سبزوار را داراست

نجفعلی بخش آبادی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در سبزوار افزود: اداره ترویج و مشارکت مردمی شهرستان سبزوار اقدام به برگزاری یک دوره آموزش مهارتی کارگر ماهربهداشت دام و جایگاه به مدت 9 روز برای 30 نفر از زنان روستایی زرقی، سراجه، طالبی، روکی و نورآبادی بخش خوشاب کرده است.

وی تصریح کرد: فراگیران آموزش های لازم را درخصوص اصول بهداشت تغذیه دام، شناسایی دام سالم، ضدعفونی کننده ها، اصول بهداشتی شیر و شیردوشی و ایمنی کار زیرنظر کارشناسان اموردام و دکتر دامپزشک مستقر در بخش فرا می گیرند.

بخش آبادی هدف از اجرای این دوره را تربیت نیروی انسانی ماهر در زمینه بهداشت دام و جایگاه دانست و افزود: در پایان دوره به فراگیران گواهینامه پایان دوره اهدا می شود.

رئیس اداره ترویج و مشارکت مردمی جهادکشاورزی سبزوار گفت: در حال حاضر 6/10 درصد واحد دامی شهرستان دربخش خوشاب قرار دارد.

رئیس اداره ترویج و مشارکت مردمی جهادکشاورزی اعلام کرد: طی دی ماه سال جاری 49 دوره آموزشی در زمینه های زراعت، باغبانی، امور دام در شهرستان برگزار گردیده که 620 نفر روز آموزش دیده اند.



