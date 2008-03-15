به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی با اعلام این مطلب اظهار کرد: مردم هم احساس کرده‌اند، بین مجموعه‌هایی مانند وزارت کشور و ستاد تبصره 13 با شهرداری تهران اختلافات شدیدی شکل گرفته و البته این اختلافات تا هنگامی که دستگاه‌های زیرمجموعه دولت تمایلی به پایان دادن به آن نداشته باشند، حل و فصل نمی‌شود.

دکتر نجفی افزود: البته دود این اختلافات که گویا هر روز شدیدتر هم می‌شود، ‌در نهایت به چشم اقشار متوسط و ضعیف می‌رود.

وی با اظهار تاسف از دامن زدن به اختلافات موجود، تصریح کرد: مساعی شورای شهر تهران به منظور حل این اختلافات از طرق مختلف از نامه نگاری‌ها و مکاتبات اداری گرفته تا بر پایی جلسات خصوصی و ریش سفیدی، موفقیت چندانی در پی نداشته است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر این که بسیاری از اعضای شورا حق را به مدیریت شهری می‌دهند و اعتقاد دارند، دستگاه‌های دولتی با استناد به دلایل منطقی با شهرداری تهران برخورد نمی‌کنند، اضافه کرد: تاکنون چندین بار از دبیران سابق و فعلی ستاد تبصره 13 خواسته‌ایم به شورا بیایند، تا اختلافات موجود بررسی شود، اما آن‌ها حاضر نشدند حتی برای کمک به رفع مشکلات مردم به شورا بیایند.

دکتر نجفی با تاکید بر این که اعتقاد دارم، شورای شهر به عنوان وکیل مردم برای دفاع از حقوق موکلان خود در برخورد قاطع با دولت کوتاهی کرده است، خاطر نشان کرد: سعی برخی از اعضای شورا برای ریش سفیدی در زمینه قانع کردن دولت به پرداخت حق شهرداری تهران و حقوق شهروندان تهرانی و دخالت نکردن در اموری که مربوط به مجموعه مدیریت شهری است، به نتیجه قطعی نرسیده است.

نماینده مردم تهران در شورای شهر تهران در پایان با بیان این که اختلاف دولت با شهرداری تهران رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و از این رو به راحتی قابل حل شدن نیست، گفت: به منظور احقاق حداقل حقوق شهروندان، شورای شهر باید با کنار گذاشتن محافظه کاری به جای مدیریت شهری، مطالبات مردم را پیگیری کرده و از دولت بخواهد اعتبارات مصوب شهر تهران از محل تبصره 13 را پرداخت کند.