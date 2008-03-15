برگزاری تورهای تهرانگردی در ایام نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی گلشنی معاون آموزش و امور مناطق سازمان زیباسازی تهران ضمن اعلام این خبر گفت :طبق سال های گذشته سازمان زیباسازی شهر تهران تورهای تهرانگردی با موضوع زیباسازی را راه اندازی خواهد کرد.

وی با اشاره به برنامه های این سازمان درطرح استقبال از بهار گفت :بعد از پایان چهارشنبه سوری جداره های شهری پاکسازی و عناصرشهری که مورد اصابت ترقه قرار می گیرند ، ترمیم می شوند.

گلشنی ادامه داد: سازمان زیباسازی با نصب پوشش های مناسبتی بر روی بیل بوردها ، آذین بندی سطح شهر،نصب پلاکاردها و پارچه های رنگی به استقبال مناسبت های ملی ومذهبی در ایام نوروزمی رود.

معاون آموزش و امور مناطق سازمان زیباسازی تهران افزود: تمامی ساعت های شهری در حال رنگ آمیزی هستند و برای عید نوروز تنظیم می شوند.