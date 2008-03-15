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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۰۰

سرسنگی:

زنده نگاه داشتن آیین‌ها موجب انسجام ملی می‌شود

زنده نگاه داشتن آیین‌ها موجب انسجام ملی می‌شود

قائم مقام سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران زنده نگه‌داشتن آیین‌های مشترک فرهنگی اقوام ایرانی را سبب افزایش اتحاد و پیوستگی فرهنگی و نشاط اجتماعی در کلانشهر‌ها دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی در مراسم اختتامیه برنامه‌های استقبال از بهار این سازمان گفت: ترویج فرهنگ اصیل ملی و معرفی و پاسداشت آیین‌ها و مراسم‌‌های ملی و مذهبی، بر انسجام ملی موثر و شور و نشاط اجتماعی در شهرها را افزایش می‌‌دهد.

در ادامه این مراسم، اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری «استقبال از بهار» فرهنگسرای اقوام،در بخش‌های مختلف نمایشگاه صنایع دستی، ایستگاه‌‌های هنری، مسابقات و اجرای آیین‌های سنتی ویژه نوروز برگزار شد.

در این برنامه گروه‌های هنری با اجرای آیین نوروزخوانی و موسیقی سنتی برنامه‌هایی را در راستای استقبال از بهار اجرا کردند و در پایان هدایایی به برگزیدگان مسابقات و مسوولین غرفه‌های برتر تعلق گرفت.

شایان ذکر است سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بیش از 280 عنوان برنامه درقالب طرح استقبال از بهار  برگزار می‌کند.

کد مطلب 655055

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