به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سرسنگی در مراسم اختتامیه برنامه‌های استقبال از بهار این سازمان گفت: ترویج فرهنگ اصیل ملی و معرفی و پاسداشت آیین‌ها و مراسم‌‌های ملی و مذهبی، بر انسجام ملی موثر و شور و نشاط اجتماعی در شهرها را افزایش می‌‌دهد.

در ادامه این مراسم، اختتامیه جشنواره فرهنگی هنری «استقبال از بهار» فرهنگسرای اقوام،در بخش‌های مختلف نمایشگاه صنایع دستی، ایستگاه‌‌های هنری، مسابقات و اجرای آیین‌های سنتی ویژه نوروز برگزار شد.

در این برنامه گروه‌های هنری با اجرای آیین نوروزخوانی و موسیقی سنتی برنامه‌هایی را در راستای استقبال از بهار اجرا کردند و در پایان هدایایی به برگزیدگان مسابقات و مسوولین غرفه‌های برتر تعلق گرفت.

شایان ذکر است سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بیش از 280 عنوان برنامه درقالب طرح استقبال از بهار برگزار می‌کند.