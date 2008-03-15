به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس خادم السلام مدیرعامل این سازمان با بیان این مطلب اظهار کرد: پیک سبز مجموعه ای شامل شعر، بازی، مسابقه، سرگرمی، ماژیک و صفحه وایت برد است که به منظور آشنایی بیشتر شهروندان با اتوبوس های تندور تهیه شده و در ایستگاه های ویژه به استفاده کنندگان از این اتوبوس ها اهدا خواهد شد.

وی افزود: مزایای استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی از جمله روان شدن ترافیک، تاثیر بر آلودگی هوا و جلوگیری از هدر رفتن سوخت از جمله موضوعات مطرح شده در پیک سبز است.

مهندس خادم السلام با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی بیشتر در زمینه آشنایی شهروندان با مزایای اتوبوس های تندرو و ارتقا فرهنگ ترافیک در جامعه خاطر نشان کرد: بیست هزار جلد مجموعه سبز طی روزهای پایانی سال در ایستگاه های ویژه اتوبوس تندرو توسط شخصیت های به نام(عمو ترافیک) بین کودکان توزیع خواهد شد.

شایان ذکر است اجرای برنامه های ویژه نوروزی در پارک آموزش ترافیک پونک و توزیع بسته های آموزشی ترافیک در میان کودکان بستری در بیمارستان ها طی ایام نوروز، از دیگر برنامه های سازمان حمل ونقل وترافیک شهرداری تهران در اجرای طرح استقبال از بهار به شمار می رود.



