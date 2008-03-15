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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۴۷

توقف وسایل نقلیه در میدان تجریش ممنوع شد

توقف وسایل نقلیه در میدان تجریش ممنوع شد

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک گفت: به منظور کاهش ترافیک و تسهیل در تردد وسایل نقلیه در خیابان شهرداری حد فاصل دو میدان اصلی منطقه یک،فعالیت عوامل پارکبان و توقف وسایل نقلیه در میدان تجریش ممنوع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس مهران ماندگار معاون حمل ونقل وترافیک منطقه یک با بیان خبر فوق اظهار داشت: در روزهای پایانی سال و افزایش 30 درصدی ترافیک در معابر، طرح ویژه ترافیکی در خیابان جعفرآباد اجرا و پارک حاشیه ای و پارکبان حذف شد .

وی به کمبود 10 هزار واحد پارکینگ در حد فاصل میادین قدس و تجریش اشاره کرد وگفت: به منظور رفع مشکل مذکور پارکینگ همت تا پایان سال 87 افتتاح می شود و به منظور جلب  مشارکت شهروندان و سرمایه گذاری بخش خصوصی تسهیلات ویژه ای برای افزایش تعداد پارکینگهای سطح منطقه در اختیار این بخش قرار می گیرد .

مهندس ماندگار با اشاره به ارائه خدمات به مسافران در روزهای پایانی سال افزود:طرح ضربتی ساماندهی ایستگاههای اتوبوس و پایانه های مسافربری انجام شده است  وبا شرکت اتوبوسرانی و تاکسی های ون برای  ارائه سرویس فوق العاده در ساعات پایانی شب و جابجایی مسافران هماهنگی های لازم انجام شده است.

وی با بیان طرح استقبال از بهارگفت:خط کشی معابر و بلوکهای عابر پیاده در محورهای ولیعصر(عج)،شریعتی،بزرگراه مدرس و چمران و نیز پاکسازی نماهای ترافیکی از برچسب های تبلیغاتی در معابر پاسداران،شهید باهنر و شهید لواسانی،توزیع 10 هزار بروشور پیام های ترافیکی با اطلاعات گردشگری،تفریحی،مذهبی و...از اقدامات انجام شده در روزهای پایانی سال است.

کد مطلب 655057

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