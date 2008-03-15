سیاستگذاران در بخش نوسازی بافت فرسوده در سال گذشته یگ گام به جلو برداشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عندلیب ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: مجلس و باقی بخشهای سیاستگذاری هم اقداماتی در زمینه تشویق ها و برنامه های نوسازی انجام داده اند ولی آنچه مهم است پر کردن لوایح حقوقی پشتیبانی از نوسازی است و همکاری در تاسیس یک رژیم حقوقی در بخش نوسازی بافت های فرسوده ، البته حوزه سیاستگذاری مقوله نوسازی نسبت به سایر بخش ها ، پیشرفت داشته است و گامهای مثبتی در این زمینه بر داشته شده است .

وی با اشاره به جایگاه مهم رسانه ها درنوسازی بافت های فرسوده ، گفت : از نگاه من رسانه ها فقط ناقل نگاه مسئولین نیستند ، بلکه رسانه ها نقش اساس در فرهنگ سازی و تولید ارزش های جدید و توسعه فرهنگ نوسازی را دارند.

عندلیب حضور بحث های نوسازی در رسانه های مکتوب را خوب ارزیابی کرد و گفت : در رسانه های تصویری مثل تلویزیون هم از جانب ما وهم از سوی آن ها ارتباط درستی برقرار نشده ولی در برنامه های آینده قصد داریم ارتباط بهتری با این رسانه بر قرار کنیم .

وی تاکید کرد : مشکل ما در نوسازی بیشتر با رده های اجرایی ومدیریتی بوده تا مردم ، برای همین دیرتر به سراغ این رسانه رفته ایم .