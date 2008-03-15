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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۱۵

کریمی مهمان "دو قدم مانده به صبح" می‌شود

کریمی مهمان "دو قدم مانده به صبح" می‌شود

نیکی کریمی میهمان بخش سینمایی برنامه شبانگاهی یکشنبه 26 اسفند "دو قدم مانده به صبح" است که با اجرای فریدون جیرانی از شبکه چهار پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه زنده "دو قدم مانده به صبح" به تهیه‌کنندگی سعید بشیری، اجرای محمد صالح‌علا و سفارش گروه ادب و هنر شبکه چهار در 150 قسمت 105 دقیقه‌ای از هشتم مردادماه هر شب به صورت زنده از شبکه چهار پخش می‌شود.

دعوت از هنرمندانی که در رسانه کمتر دیده می‌شوند،‌ نمایش فیلم‌های کوتاه تجربی، ضبط و اجرای نمایش‌های شبانه رادیو و پخش آن به شکل سریال داستانی دنباله‌دار، پرداختن به فیلم‌های در حال اکران، رویدادهای هنری هفته و پخش نماهنگ‌هایی از موسیقی‌های مقامی، سنتی و پاپ از بخش‌های مختلف این برنامه است.

کد مطلب 655059

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