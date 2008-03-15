پاک سازی سطح شهر تهران از تبلیغات انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عیدیان ضمن اعلام این خبر گفت : همزمان با پایان رای گیری پاکسازی شهر را از تبلیغات انتخاباتی آغاز کردیم وتا امشب تمامی سطح شهر از تبلیغات انتخاباتی پاک می شود.

وی در مورد اینکه انتخابات چقدر بر افزایش زباله آخر سال تاثیر داشته است ، گفت : چون حجم بیشتر تبلیغات کاغذ است از نظر وزنی مقدار قابل توجهی نبود ،ولی نیروی انسانی زیادی برای پاکسازی معابر و پیاده روها استفاده کردیم.

قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه افزود:برای جمع آوری زباله های آخر سال شهروندان تهرانی تجهیزات و ماشین آلات خدمات شهری را دوبرابر کرده ایم و250 کامیون های حمل زباله خشک در تمامی ساعات روززباله های شهروندان تهرانی را جابه جا می کنند.



