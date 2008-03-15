تور رایگان ری گردی در ایام نوروز برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب اله غفوری با اعلام این خبر، هدف از راه ‌اندازی این تورهای گردشگری را معرفی آثار تاریخی و کهن شهرری و جذب گردشگران عنوان کرد.

وی افزود: در حال حاضر 195 اثر تاریخی از دوره‌های مختلف در شهرستان ری شناسایی شده است و بیش از 30 بقعه زیارتی و مذهبی در شهرری وجود دارد.

این مقام مسوول خاطرنشان کرد: تورهای ری گردی به مدت چهار ساعت علاقه‌مندان به آثار باستانی را به همراه یک کارشناس به مکان‌های تاریخی می‌برند.

غفوری با اشاره به اینکه استفاده از این تورها برای گردش گران رایگان است ، افزود: آتشکده ری ، برج طغرل ، چشمه علی و دژ رشکان مکان هایی هستند که شرکت کنندگان ازآن بازدید می کنند و در پایان هر تور نیز ، گردشگران برای زیارت به حرم حضرت عبدالعظیم (ع) برده می‌شوند.

غفوری در ادامه افزود: تعداد 10 دستگاه اتوبوس از 2 تا 12 فروردین در مقابل بقعه جوانمرد قصاب با پلاکاردهای نصب شده برروی آنها مشخص و مستقر شده اند و عموم شهروندان می توانند به صورت آزاد از این اردوها استفاده کنند.