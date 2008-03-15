اجرای طرح جامع رونق شهر تهران را بیشتر می کند

مهندس فرزان شیروان بیگی ، مدیر کل تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، با بیان این مطلب گفت : نقشه های یک دوهزارم و هم چنین طرح های تفضیلی مناطق آماده شده است و در صورتی که طرح جامع جدید شهر تهران ، توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شود و تغییر کلی نداشته باشد ، این طرح اجرا می شود .

وی افزود : با اجرای این طرح ، نوع ساخت و ساز و نوع رویکرد شهروندان برای کاربردهای درخواستی تغییر می کند و شهر رونق بیشتری خواهد گرفت .

شیروان بیگی با اشاره به این که شهر فقط مسکن نیست و شامل خدمات کلی تر می شود ، اظهار کرد : شهر به طور عام دارای خدمات کلی مانند خدمات تجاری ، اداری و غیره است و با مصوبات جدید شورای اسلامی شهر تهران و تخفیفاتی که برای ارائه خدمات در نظر گرفته شده است ، انواع خدمات به نوعی کاملا انتفاعی شده و این مزیت را یافته است تا سرمایه گذاری برای خدمات مقرون به صرفه باشد که شهرداری نیز در این رابطه سیاست تشویقی دارد .

مدیر کل تدوین ضوابط و مقررات معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، از تصویب آئین نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک خبر داد و افزود : آئین نامه اجرایی دفاتر خدمات الکترونیک در کمیسیون بازنگری شورا به تصویب رسیده است وجزئیات آئین نامه مالی این دفاتر نیز در مراحل نهایی قرار دارد .

شیروان بیگی در ادامه گفت : در صورتی که این آئین نامه نیز در شورای شهر به تصویب برسد ، یکی از مهم ترین تغییرات این بخش ، واگذاری حداقل 50 دفتر خدمات الکترونیک به بخش خصوصی خواهد بود .

وی افزود : اجرای این روند ، تغییر عمده ای را در حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران ایجاد خواهد کرد.