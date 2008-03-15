توصیه هایی برای پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث در شب چهارشنبه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، با صدور اطلاعیه ای تاکید کرد که هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در برپایی مراسم چهارشنبه سوری می تواند زیان های جانی و مالی سنگین و غیرقابل جبرانی را در پی داشته باشد .

از همین رو از تمامی شهروندان و به ویژه والدین گرامی انتظار دارد که با دقت و توجه به توصیه-های کارشناسی ارائه شده، ضمن احترام به حقوق شهر و شهروندی از بروز حوادث غیرقابل جبران جلوگیری نمایند. در همین خصوص دستورالعملی به مناطق 22گانه شهرداری تهران صادر شده تا نسبت به ترویج توصیه¬های ایمنی اقدام نمایند.

براساس این گزارش در این توصیه ها تاکید شده است :

• والدین در تهیه وسایل آتش¬بازی بی¬خطر و مفرح فرزندانشان را همراهی کنند و از نگهداری مواد محترقه، تهیه و ساخت وسایل آتش بازی دستی توسط فرزندان¬شان اکیدا جلوگیری نمایند.

• حتی‌الامکان برای روشن کردن آتش از محل‌های تعیین شده توسط شهرداری منطقه استفاده شود.

• از دسترسی به کپسول اطفاء حریق و جعبه کمک‌های اولیه اطمینان حاصل نمایید.

• مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و یا پلیس 110 اطلاع دهند.

• از سوزاندن وسایل یا مواد غیرمتعارف مانند کپسول گاز، لاستیک و آمپول و استفاده از مواد آتش‌زا نظیر بنزین، الکل، کاربیت و مانند آن جداً خودداری شود.

• از برپایی آتش در معابر باریک و در نزدیکی پست‌های برق یا ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز و پارکینگ‌های عمومی پرهیز نمایند.

• از برپایی آتش‌های حجیم و غیرقابل مهار خودداری شود.

• حتی‌المقدور با ریختن مقداری خاک در زیر محل برپایی آتش، از آسیب رساندن به سطح آسفالت معابر جلوگیری شود.

• پس از پایان مراسم در نظافت محله‌ با کارگران شهرداری همکاری نمایند.

• خودداری از پرتاب نارنجک و مواد محترقه به ساختمان‌ها که موجب تخریب سیمای شهر می‌شود.

توصیه های ایمنی این سازمان همچنین از طریق ستادهای مدیریت بحران مناطق 22گانه به اطلاع شهروندان رسانده شده است.