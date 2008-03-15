انتخابات 24 اسفند بیانگر اعتماد مردم به جریان اصولگرایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : بدون شک مشارکت گسترده و حداکثری مردم فهیم و رشید ایران اسلامی در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گام دیگری بود تا با عمل به تکلیف دینی خود برابر با آموزه های حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی نقش مهمی در بازدارندگی دشمنان از توطئه ها علیه جمهوری اسلامی داشته باشند و با حضوری پرشور و گسترده، موجبات شکل گیری مجلسی کارآمدتر، مردمی تر ومقتدر تر ازمجلس قبلی را رقم بزنند.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی دراین بیانیه افزوده است که این جمعیت با سپاس از این حضور پرشور، آگاهانه و گسترده مردم در انتخابات وانتخاب افرادی اصولگرا و کارآمد برای مجلس هشتم، سجده شکر به پیشگاه الهی می ساید و این حضور گسترده را ثمره خون پاک شهیدان و ایثارگری های مردم همیشه سرافرازمان می داند.

دراین بیانیه با بیان اینکه انتخابات مجلس هشتم با حضور حدود 65 درصد مردم رقم خورد، آمده است : بر همین اساس، مجلس هشتم مجلسی انقلابی و فرهیخته و عصاره فضایل ملت خواهد بود، تمامی مسئولین ودولتمردان بایستی این حضور مردم را قدر دانسته و تلاش نمایند با کارآمدی بیشتر، حل مشکلات مردم به ویژه در زمینه اقتصادی را هدف قرار دهند.

در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است : بررسی نتایج اولیه منتخبین ملت برای مجلس هشتم نشان می دهد که این مجلس نیز با حضور اکثریت قاطع اصولگرایان تشکیل خواهد شد، بر همین اساس انتظار می رود این مجلس نیز در تداوم مجلس هفتم و بیش از این مجلس (مجلس هفتم) با برنامه محوری و اعتدال و میانه روزی، پایبندی به ارزشهای انقلاب اسلامی، کارآمدی، حاکمیت عقلانیت و خرد جمعی، پرسشگری و نظارت کارآمد و موثر، پایان دادن به آزمون و خطا در قانون گذاری، ایستادگی در مقابل قدرت های استکباری در عرصه بین المللی و ... تاکید کند.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ادامه آورده است : پیروزی اصولگرایان، جهت گیری آرای مردم رانشان می دهد که هنوز اعتماد واقبال بالایی به این جریان اصیل دارند وهمچنان بر این باورند که نبایستی ارکان حاکمیت در راس امور، مجلس در اختیار افرادی باشد که در طول 8 سال حاکمیت جبهه دوم خرداد، تنش آفرینی و تنش زایی را در دستور کار داشته وتلاش داشتند با هر ترفندی، کرسی های مجلس هشتم را نیز تصاحب کنند.

این بیانیه می افزاید : افراطیون جبهه دوم خرداد با عدم اقبال عمومی مواجه شدند چرا که همچنان ناکارآمدی مجلس ششم و دولت گذشته در کارنامه این جریان سیاسی پیش روی مردم قرار دارد و مردم به این باور نرسیده اند که بزرگان دوم خرداد می خواهند میانه روی در این جریان حاکم باشند. متاسفانه درانتخابات مجلس هشتم نیز برخی بزرگان دوم خرداد با گروه های افراطی از جمله مشارکت و مجاهدین همراهی داشتند که همین موضوع نشان می دهد همچنان راهبری این جریان سیاسی در دست افراطیون است.

در ادامه آمده است : بر اساس اعلام سخنگوی ستاد جبهه دوم خرداد ، حداقل 1300 ناظر از سوی این جبهه در تهران بر صندوق های رای وصدها هزار نفر در شهرستانها بر تمامی مراحل انتخابات نظارت داشته اند از طرفی بر اساس اخبار دریافتی، دولت نهم و شورای نگهبان با بکارگیری افراد آموزش دیده توانست انتخاباتی پرشور، سالم و رقابتی برگزار نماید. لیکن با اینکه عرصه نظارت برای جبهه دوم خرداد فراهم بود، از هم اکنون خود را با "نه" بزرگ مردم مواجه می بیند و تلاش دارد با فضا سازی کاذب و شانتاژ خبری شیرینی حضور گسترده مردم و پیروزی اصولگرایان را در کام مردم تلخ نماید. مناسب است مسئولین وزارت کشور و شورای نگهبان با رسیدگی دقیق به شکایات واطلاع رسانی به موقع مانع از این فضا سازی ها و جو سازی ها شوند.

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که به زودی تحلیل خود از انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی را منتشر خواهند ساخت.