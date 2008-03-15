رشد 11 درصدی مشارکت مردم آذربایجان غربی در انتخابات مجلس هشتم

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، فخر علی نیکبخت ظهر امروز در نشست خبری افزود: در این دوره از انتخابات مردم آذربایجان غربی 53درصد مشارکت داشتند که این میزان در مقایسه با دوره قبل که 34/42درصد می باشد 11درصد افزایش نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه در این دوره از انتخابات یک میلیون و864هزار و653نفر واجد شرایط رای بودند اضافه کرد: از این تعداد 988هزار و732نفر در پای صندوق های رای حاضر شدند.

نیکبخت با بیان اینکه تمامی آرای شمارش شده در شهرهای آذربایجان غربی به جز شهرستان ارومیه دستی و رایانه ای صورت گرفته است گفت: در این راستا بوکان با 1/54 درصدی میزان مشارکت با 70972رای، پیرانشهر و سردشت با 7/56 درصد حضور 74973رای، خوی با 120095رای و میزان مشارکت 6/50 درصد، سلماس 1/62 با 71618رای، ماکو و چالدران 9/71درصد با 97283رای، مهاباد59966 رای و میزان مشارکت 1/45 درصدی، میاندوآب، تکاب، شاهین دژ 170598 رای و میزان مشارکت 2/62 درصدی، نقده و اشنویه هم با 2/64 درصد با میزان آرای 76276 رای در انتخابات مجلس هشتم حضور یافتند.

وی یادآورشد: شمارش آرا به صورت دستی در ارومیه ساعت 23 شب جمعه شروع و دقایقی پیش پایان یافت که در این زمینه نیزمردم این شهرستان با 42 درصد مشارکت 240349 برگ رای در انتخابات حضور داشتند.

نیکبخت نتایج این دوره از انتخابات را مورد اشاره قرارداد و تصریح کرد: به ترتیب آرای در شهرستان سلماس محمد علی آقایی با 34935 رای، سلیمان جعفرزاده با 27560 رای از شهرستان ماکو، جلال محمود زاده با 30799 رای از شهرستان مهاباد، پرتوی با 22382 رای از پیرانشهر وسردشت، از شهرستان های میاندوآب، تکاب وشاهین دژ جهانبخش محبی نیا با 54007رای، در شهرستان خوی ایوب ایوبی با 23779 رای و قسیم عثمانی با 36940 رای از شهرستان بوکان به خانه ملت راه یافتند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نتایج قطعی برخی نمایندگان در شهرستانهای ارومیه، خوی، نقده واشنویه و میاندوآب نیز به دور دوم کشیده شد که در این دور زنجانی با 14760رای، خضری با 18436رای از شهرستان نقده و اشنویه،م وید صدر حسنی با 22661 رای از شهرستان خوی، از حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب، شاهین دژ میرزایی با 41909 رای ،علی نقی اقدسی با 31826 رای در دور دوم برای کسب کرسی نمایندگی رقابت می کنند.

مدیر اجرایی هشتمین دوره انتخابات مجلس هشتم در آذربایجان غربی در خصوص شهرستان ارومیه نیز اظهار داشت: سید سلماس ذاکر با رای 66 هزار 698رای به عنوان نفر اول راهی مجلس هشتم شد و آقایان جواد جهانگیرزاده با 57هزار و 539 رای، عبدالرحمان نقشین 56 هزار و 396 رای، نادر قاضی پور با 44 هزار و 631 رای و فرامرز فتح نژاد با 32 هزار و 554رای به ترتیب آرا به دور دوم راه یافتند.

نیکبخت بیشترین میزان مشارکت مردم استان با 9/71 درصد متعلق به شهرستانهای ماکو و چالدران و 42 درصد به شهرستان ارومیه عنوان کرد.