نتایج قطعی 12 حوزه انتخابیه در آذربایجان شرقی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اکبر غفاری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود نتایج قطعی 12 حوزه از 13 حوزه انتخابیه موجود در آذربایجان شرقی مشخص شده است.

غفاری در ادامه گفت: با شمارش قطعی آرا در 12 حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی ، نمایندگان هفت حوزه انتخابیه در این استان مشخص شده اما نتیجه قطعی در پنج حوزه دیگر به دور دوم کشیده شد.

وی با اعلام اسامی نمایندگان منتخب هفت حوزه انتخابیه استان افزود : در حوزه انتخابیه ورزقان ، آقای رضا علیزاده با 20 هزار و 91 رای ، در حوزه هشترود و چاراویماق غفار اسماعیلی با 13 هزار و 812 رای ، مرند و جلفا سیروس سازدار با مجموع 38 هزار و 527 رای و حوزه انتخابیه بناب نیز ضیاء‌الله اعزازی با 31 هزار و 767 رای به مجلس هشتم راه یافتند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی همچنین گفت: در حوزه انتخابیه ملکان آقای سلمان خدادادی با مجموع 26 هزار و 240 رای، مراغه و عجب شیر یوسف نجفی با 54 هزار و 823 رای و حوزه انتخابیه کلیبر و هوراند هم آقای ارسلان فتحی پور با 28 هزار و 293 رای به عنوان نماینده دور هشتم مجلس انتخاب شدند.

اکبر غفاری در ادامه سخنان خود ضمن به پنج حوزه انتخابیه ای که نتایج انتخابات آنها به دور دوم کشیده شده است اشاره کرد و افزود: در حوزه انتخابیه سراب آقایان یوسف داوودی و مجید نصیرپور ، حوزه شبستر علی مطهری و کریم قیاسی، بستان آباد محمد وحدتی و احد خیری به دور دوم راه یافته اند.

وی عنوان کرد: در حوزه انتخابیه میانه آقایان محمدرضا حاج اصغری، محمد علی مددی ، سید حسین هاشمی و سید بهلول حسینی و در حوزه انتخابیه اهر و هریس نیز مسعود ریحانی و عباس فلاح راه یافتگان به دور دوم انتخابات مجلس هشتم هستند.

غفاری همچنین یادآور شد: نتایج قطعی شمارش آرای حوزه انتخابیه تبریز ، اسکو و آذرشهر نیز تا عصر امروز اعلام خواهد شد.