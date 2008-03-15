40 درصد از مزارع کشت پاییزه سبزوار بر اثر سرما خسارت دیده است

به گزارش خبرنگار مهر در سبزوار، محمد حسین آبادی ظهر امروز در جلسه توجیهی توصیه های فصلی کارشناسی در سبزوار افزود: مسئولان مراکز خدمات جهاد کشاورزی باید با سرکشی از مزارع و باغات خسارت ناشی از سرما را به طور دقیق بررسی تا با اعلام به نهاد ریاست جمهوری تصمیمات لازم اتخاذ شود.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار گفت: خسارت ناشی از سرمازدگی در سطح مزارع گندم، جو و کلزا را می توان با استفاده از کود اوره و محلول پاشی با کود مرکب میکرو ترمیم کرد.

وی به کشاورزان منطقه توصیه کرد با مراجعه به مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی، هماهنگی لازم جهت کود پاشی مزارع خود را انجام دهند.

حسین آبادی یاد آور شد: در اثر سرمازدگی 40 درصد از مزارع کشت پاییزه سبزوار خسارت دیده است که با تمهیدات لازم می توان اثرات ناشی از سرمازدگی را تا حدودی کاهش داد.

وی همچنین با بیان اینکه ناظرین نقش ویژه ای در پیشبرد فعالیت های این مجموعه دارند، افزود: پس از گذشت بحران سرمازدگی توصیه های فنی لازم را جهت راهنمایی و هدایت کشاورزان داشته باشند تا بتوانیم خسارت ناشی از سرما را به حداقل برسانیم.

سید فرید حبیبی مسئول واحد باغبانی به تهیه نهال های اتیکت دار از خزانه های معتبر و مورد تائید جهاد کشاورزی تاکید کرد و نکاتی فنی در رابطه با چگونگی حمل و نقل نهالها و آماده سازی بستر کاشت آن را بیان کرد.

ناصر صیامی ملکی مسئول حفظ نباتات نیز دریافت گواهی حفظ نباتات استان را به منظور عرضه نهال از ضروریات دانست و در رابطه با بکارگیری ناظرین حفظ نباتات که اولین سال فعالیت خود را آغاز می کنند توضیحاتی ارائه دارد.

حسین حسینی مطلق نماینده ولی فقیه در مدیریت در رابطه با نقش اهمیت برنامه ریزی برای انجام امور سخنانی ایراد کرد.

اولین نشست توصیه های فصلی در رابطه با برنامه های سال آتی با مساعدت اداره ترویج و مشارکت مردمی و 30 نفر از مسئولان و کارشناسان حفظ نباتات و باغباتی مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.