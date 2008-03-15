وقوع 250 مورد آتش سوزی در جنگل های کردستان

اکرم توفیقی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: متاسفانه در طول سال جاری بیش از 250 مورد آتش سوزی در جنگلهای استان کردستان اتفاق افتاده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه وقوع این تعداد آتش سوزی استان باعث شد که کردستان به عنوان استان اول کشور در این حوزه مطرح باشد.

مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان خاطرنشان کرد: ولی نکته مهمی که در جریان وقوع این تعداد آتش سوزی که در استان باید به آن اشاره کرد این است که میزان خسارت های ناشی از آنها بسیار پایین بوده است.

توفیقی با اشاره به میزان خسارتهای وارده به جنگل های استان در جریان این آتش سوزی های در سال جاری افزود: خسارتها به حدی پایین بوده که کردستان را از نظر آماری در رده استانهای میانی کشور قرار داده است.

وی گفت: همکاری مردم در جریان کنترل و خاموش کردن این آتش سوزیها بسیار خوب بوده و اگر همکاری و حمایت مردم منطقه نبود استان با یک مشکل جدی در این حوزه مواجه بود.

مدیر کل منابع طبیعی استان کردستان به برنامه های این اداره کل در سال آینده برای حفاظت و نگهداری از جنگل های اشاره و تصریح کرد: افزایش نظارت ها و آموزش همگانی مردم برای حفاظت از جنگل ها و مراتع جز برنامه های اصلی این سازمان در سال آینده است.

توفیقی یادآور شد: همچنین احداث پارک جنگلی صلوات آباد سنندج در سال جاری آغاز شده و عملیات اجرایی آن در سال آینده با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت.