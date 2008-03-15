مراسم ثبت ملی نوروز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید رضا موسوی افزود: این مراسم با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام می شود.

وی ادامه داد: مراسم ثبت ملی نوروز از ساعت 10 تا 12 روز 27 اسفند در سالن اجلاس سران واقع در خیابان ولنجک، خیابان تابناک برگزار می شود.

مدیر کل روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین اظهار داشت: در این مراسم وزراء و سفرای کشورها، استانداران، ورزشکاران و اصحاب رسانه ها حضور خواهند داشت.