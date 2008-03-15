هشدار آذربایجان درباره تجدید نظر در روابط خود با روسیه و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"آراز عظیمف" معاون وزیر امور خارجه آذربایجان گفت :" آذربایجان در روابط خود با این کشورها تجدید نظر خواهد کرد و آن را تغییر خواهد داد."

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته با تصویب قطعنامه ای که پیش نویس آن از سوی آذربایجان ارائه شده بود، خواستار خروج فوری، کامل و بدون قید شرط نظامیان ارمنستان از آذربایجان شد، اما میانجی گرایان اصلی در مناقشه قره باغ با این قطعنامه غیرالزام آورمخالفت کردند.

در این رای گیری تنها 39 کشور از 192 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به آن رای مثبت دادند. هفت کشور از جمله ارمنستان، آمریکا، فرانسه و روسیه علیه آن رای دادند. یکصد کشور به آن رای ممتنع دادند و بسیاری از کشورهای دیگر در این رای گیری شرکت نکردند .

بر اساس این گزارش، روسیه به اتفاق آمریکا و فرانسه ریاست "گروه مینسک" را بر عهده دارند؛ گروه مینسک در سال 1992 توسط سازمان همکاریهای امنیتی اروپا به منظور یافتن راه حلی مناسب برای مناقشه "قره باغ" تشکیل شد.

لازم به ذکر است، قره باغ در سال 1991 خود را از از آذربایجان جدا کرد و در پی این اقدام برخوردی نظامی میان این منطقه و ارمنستان به وجود آمد که در جریان این درگیریها،دست کم 25 هزار نفر کشته شدند. درگیریهای قره باغ در سال 1994 با برقراری آتش بس پایان یافت، اما وضعیت آن تا کنون و با وجود مذاکرات فراوان هنوز مشخص نشده است.