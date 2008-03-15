بررسی طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران در صحن شورای شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه هشتاد و هشتمین جلسه علنی از سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران (ششصد و چهل و نهمین جلسه متوالی) که به صورت فوق العاده در روز یکشنبه بیست و ششم اسفند ماه از ساعت 8:45 لغایت 12:15 در محل تالار شورا برگزار می شود به شرح زیر اعلام می شود:

1- بررسی دو فوریت طرح تعیین زمان برگزاری جلسات عادی و فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران در نیمه اول سال 1387.

2- بررسی لایحه "طرح جامع حمل و نقل و ترافیک تهران " گزارش کمیسیون اصلی شهرسازی، فنی و معماری .

3- بررسی پیشنهاد و معرفی عظیم بابایی شهردار منطقه 17 به عنوان قائم مقام ذیحساب یک در آن منطقه ، گزارش کمیسیون اصلی اقتصادی، برنامه و بودجه و امور حقوقی شورا.

4- بررسی پیشنهاد و معرفی نماینده شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در کمیته موضوع تبصره یکم مصوبه "الزام شهرداری تهران به تدوین و تکمیل شناسنامه محله و منطقه" ، گزارش کمیسیون اصلی فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری .