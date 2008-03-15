میزان مشارکت مردم آذربایجان شرقی بیشتر از دوره قبل بوده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اکبر غفاری بعد از ظهر امروز در محل فرمانداری تبریز به خبرنگاران گفت: در حالیکه میزان مشارکت مردم شهرستان های استان آذربایجان شرقی در دوره قبل مجلس 45 درصد بود به نظر می رسد میزان مشارکت در این دوره بیش از 52 درصد باشد.

وی در عین حال یادآور شد: با اینحال اما میزان مشارکت افراد واجد شرایط رای دادن در حوزه انتخابیه تبریز ، اسکو و آذرشهر همواره کمتر از آمار شهرستان های استان است.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی در توضیح این موضوع گفت: در سالیان گذشته به هنگام انتخابات مجلس ، شهرستانی های مقیم تبریز همواره به مناطق خود مراجعه کرده و در حوزه های مربوط به خود رای می دهند.

غفاری ادامه داد: بسیاری از کاندیداهای شهرستان های استان با تهیه اتوبوس و مینی بوس در تبریز ، همشهری‌های خود را به صورت رایگان به حوزه های انتخابیه مربوطه انتقال داده و به نفع خود رای جمع می کنند.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی در ادامه تصریح کرد: با مراجعه شهرستانی های مقیم تبریز به حوزه های انتخابیه خود ، آمار رای دهندگان حتی بیش از واجدین شرایط این حوزه ها بوده به طوری که در یکی از شهرستان ها میزان مشارکت بیش از 110 درصد بوده است.

به گفته وی ، این مسئله موجب شده است میزان مشارکت رای دهندگان تبریز در انتخابات مجلس همواره کمتر از دیگر شهرستان های آذربایجان شرقی باشد.