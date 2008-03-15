تیم الاهلی یمن به عنوان هفتمی دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم الاهلی یمن در این بازی با نتیجه 88 بر 73 الحلا عراق را شکست داد. بازیکنان الاهلی یمن در دو کوارتر نخست مسابقه به ترتیب با نتیجه 26 بر18 و 28 بر 12 به برتری دست یافتند. آنها کوارتر سوم را با نتیجه 9 بر 23 واگذار کردند اما در کوارتر آخر با نتیجه 25 بر 20 مجددا پیروزی را از آن خود کردند.

بدین ترتیب تیم الاهلی یمن با کسب این پیروزی در رده هفتم مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا قرار گرفت تا تیم الحلا عراق در میان 8 تیم شرکت کننده به رده هشتم اکتفا کند.

سایر بازی های امروز طبق این برنامه برگزار می شود:

* الاتحاد سوریه - ارتودکس اردن: ساعت 13 (جایگاه پنجم و ششم)

* پتروشیمی - زین اردن: ساعت 15 (جایگاه سوم و چهارم)

* صباباتری - الریاضی لبنان: ساعت 17 ( جایگاه اول و دوم)