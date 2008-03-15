رایزن فرهنگی جدید ایران در روسیه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، غلامرضا انصاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در نشستی با حضور مسئولان نهادهای ایرانی و کارکنان سفارت ایران در این کشور، با اشاره به زمینه‌های فراوان و ظرفیت بالای فعالیتهای فرهنگی جمهوری اسلامی در روسیه، بر ضرورت معرفی هرچه بیشتر ایران به مردم این کشور تاکید کرد.

در این نشست ابوذر ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی جدید ایران در روسیه هم با اشاره به اینکه از میان ‪۶۱‬ نمایندگی رایزنی فرهنگی ایران در کشورهای جهان، مسکو یکی از مهم ترین آنهاست، گفت: فرهنگ و هنر ایران، زبان و ادبیات فارسی و مسائل دینی سه زمینه کاری اصلی رایزنی است.

ابراهیمی جایگزین مهدی ایمانی پور رایزن سابق فرهنگی ایران در روسیه شده که هم اینک به عنوان معاون جدید بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب شده است.