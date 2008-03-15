به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفر پورطاهر با اشاره به ویژگیهای بیمه کشاورزی درجهان و مقایسه آن با بیمه کشاورزی در ایران، گفت : بیمه کشاورزی به عنوان یکی از مؤثرترین روشهای مدیریت ریسک و حمایت‌ از تولیدکنندگان در کشورهای جهان پذیرفته شده و هیچ تجربه ای غیر از نظام بیمه ا ی در راستای حل و فصل بخش زیادی از مشکلات مربوط به بخش کشاورزی یافت نشده و یا کمتر مشاهده شده است.

قائم مقام صندوق بیمه محصولات کشاورزی ضمن تاکید برلزوم هدفمند کردن یارانه ها افزود: بیمه کشاورزی یک فعالیت اقتصادی سود آور نیست و همیشه به نحوی از حمایتهای دولت برخوردار می شود به طوری که در اکثر کشورها، دولت به عنوان بیمه ‌گر اتکایی برای بیمه گران کشاورزی عمل می‌کند تا بتواند سیاستهای بخش کشاورزی را به عنوان توسعه پایدارتعقیب و اجرا نماید.

وی با اشاره به تبیین تجربه های صورت گرفته درصندوق بیمه در خصوص تبدیل مدیریت بحران به مدیریت ریسک، هدفمند کردن یارانه های دولت و تمرکز آن در قالب نظام بیمه کشاورزی، ارتقاء کمی وکیفی خدمات بیمه ای، تنوع منابع مالی، بهبود ساختار اجرایی و نظارتی عملیات بیمه کشاورزی، توجه به نقش بیمه در ارتقاء مدیریت تولید را ازسیاستهای راهبردی برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب در صحنه های داخلی و منطقه ای عنوان کرد.

صفرپورطاهربا بیان اینکه صندوق بیمه با کلیه مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی تفاهم نامه هایی در راستای انجام کارهای پژوهشی منعقد کرده است، افزود: هزینه های مطالعاتی کلیه مراکز علمی که در موضوع کاهش خسارت به بخش کشاورزی فعالیت دارند، پرداخت می شود و در صورتی که پایان نامه های مرتبط با بیمه کشاورزی در شورای پژوهش صندوق بیمه پذیرفته شود، هزینه آن طبق مصوبه پرداخت خواهد شد.