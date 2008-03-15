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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۵

نویسنده ایتالیایی برنده جایزه فرانسوی مدیترانه شد

نویسنده ایتالیایی برنده جایزه فرانسوی مدیترانه شد

"سندرو ورونسی" نویسنده ایتالیایی توانست با رمان "هرج و مرج آرام" جایزه مدیترانه فرانسه را نصیب خود کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هیئت داوران این جایزه رمان "هرج و مرج آرام" را به دلیل برخورداری از کیفیت فوق العاده شایسته دریافت جایزه خواندند.

این رمان که پیش از این جایزه رمان "استرگا" ایتالیا را هم دریافت کرده بود ماجرای مردی 43 ساله را روایت می کند که به خاطر پاره ای گرفتاری ها و مشکلات شخصی سویه تاریک مسائلی را کشف می کند که پیرامون او را فرا گرفته اند.

این جایزه که مختص رمانهای خارجی است پیش از این به اورهان پاموک، یاشار کمال، اومبوتو اکو، کلودیو ماگریس و غیره رسیده بود. جایزه مدیترانه اول آوریل در موسسه فرهنگی ایتالیا واقع در پاریس به "سندرو ورونسی" اعطا می شود.

کد مطلب 655084

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