طرح ترویج فرهنگ کتابخوانی در قطار سمنان - مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، استاندار سمنان پیش از ظهر امروز در در ایستگاه راه آهن سمنان گفت: یکی از موارد توسعه فرهنگ و سطح آگاهی در جامعه ترویج فرهنگ کتابخوانی است.

علی عبداللهی با اشاره به اینکه برای مقابله با خرده فرهنگ های نامناسب در جامعه و توسعه فرهنگ اصیل دینی و ملی ارائه طرح علمی و جدیدی در این خصوص لازم است از دست اندرکاران امور فرهنگی خواست تا طرح های خود را ارائه دهند.

وی ابراز امیدواری کرد تا اجرای این طرح قدمی برای توسعه کارهای ابتکاری در توسعه فرهنگ جامعه ایفا کند.

مدیرعامل شرکت راه آهن شمال شرق نیز در مراسم اجرای این طرح گفت: این طرح با همکاری ستاد اقامه نماز، استانداری سمنان و راه‌آهن شمالشرق در قطار محلی سمنان - مشهد اجرایی شد.

منصور عرب یار محمدی تصریح کرد: در اجرای این طرح بسته‌های فرهنگی در اختیار مهمانداران سالن‌های قطار قرار گرفت تا در طول سفر سمنان تا مشهد در اختیار مسافران قرار گیرد.

وی با اشاره به اجرای این طرح در قطار محلی سمنان - مشهد، گفت: در آینده نزدیک این طرح در تمامی قطارها گسترش خواهد یافت.

دبیر ستاد اقامه نماز استان سمنان نیز گفت: در قالب طرح ترویج فرهنگ مطالعه در قطار ‪ ۳۶۰‬جلد کتاب در قالب ‪ ۹۰‬بسته ‌فرهنگی در اختیار مهمانداران قطار قرار گرفته است که به سه مقطع کودکان، جوانان و دیگر اقشار کتاب ارائه خواهد شد.