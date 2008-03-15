هفتمین کنگره شنوایی شناسی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هما زرین کوب دبیر هفتمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران با بیان خبر فوق گفت: هدف از برگزاری این کنگره آشنایی فارغ التحصیلان و دانشجویان شنوایی شناسی با جدیدترین روش های پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی مبتلایان به آسیب شنوایی بوده و سخنرانیها و مقالات با محورهای علوم پایه شنوایی و تعادل، شنوایی شناسی تشخیصی - توانبخشی و پیشگیری، گزارش موارد نادر و همچنین ابداعات و اختراعات، ارائه خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر لزوم اجرای سراسری طرح غربالگری شنوایی شناسی برای کودکان در بدو تولد اظهار داشت: اختلال شنوایی یک مشکل آرام و پنهان است و کودکانی که مبتلا به آسیب شنوایی هستند در بدو تولد از نظر ظاهر قابل شناسایی نمی باشند. ولی امروزه با انجام آزمایش های پیشرفته از جمله (اتواکوستیک امیشن) می توان به میزان کم شنوایی کودک حتی در اولین روزهای بعد از تولد پی برد و درمان و توانبخشی را هر چه سریعتر آغاز کرد چرا که یادگیری، گفتار و زبان رابطه مستقیمی با وجود شنوایی طبیعی دارد به ویژه از بدو تولد تا حداکثر 5 سالگی و اگر شناسایی و درمان مشکل شنوایی کودک به تاخیر بیفتد از نقطه نظر ارتباطی، ضربه جبران ناپذیری به کودک وارد می شود که می تواند حتی با بهترین امکانات و آموزش ها جبران نشده و این ناتوانی برای همیشه با وی همراه باشد.