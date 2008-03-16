حوزه سلامت از ادغام معاونت درمان و بهداشت ضربه می خورد

دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر، ادغام دو معاونت درمان و بهداشت و تشکیل معاونت سلامت را، مورد اشاره قرار داد و گفت: وزارت بهداشت طی سالهای بعد از انقلاب در حوزه بهداشت موفق عمل کرده است.

وی با اشاره به ادغام دو معاونت بهداشت و درمان و تشکیل معاونت سلامت در وزارت بهداشت، افزود: انتظار می رفت بعد از ادغام، وضعیت بهداشتی و درمانی در کشور بهتر شود اما این ادغام باعث شد که نه حوزه بهداشت و نه حوزه درمان از کیفیت مطلوب تری برخوردار شوند.

صداقت ادامه داد: نوع کار حوزه بهداشت متفاوت با درمان است و از جنس یکدیگر نیستند و ادغام این دو معاونت باعث عریض و طویل شدن معاونت سلامت شد.

رئیس نظام پزشکی کرج، ضمن مخالفت با ادغام دو معاونت درمان و بهداشت، افزود: قطعا این دو حوزه از ادغام ضربه هایی می خورند که به ضرر مردم تمام خواهد شد.

وی با عنوان این مطلب که درمان در کشورمان مریض است، گفت: بهداشت در ایران جایگاه خوبی در جهان پیدا کرده که وارد شدن هر ضربه ای به آن موجب می شود سالها تلاش کرد تا بتوان آن را اصلاح کرد.

صداقت، ضمن اشاره به تلاش های معاونت سلامت وزارت بهداشت در جهت انجام کارهای مفید در حوزه سلامت، افزود: این برنامه ها خیلی کلاسیک و ارگانیک نیست و بیشتر درگیر روزمرگی ها شده است.

رئیس انجمن رادیولوژی ایران، روزمرگی را متوجه کل سیستم مدیریت در کشورمان دانست و گفت: عادت نکرده ایم که دراز مدت فکر بکنیم، در صورتی که معاون وزیر باید از موضع بالاتر برنامه ریزی کلان انجام دهد.

وی تصریح کرد: بارها گفته ایم که از قدرت انجمن های علمی و صنفی در حوزه پزشکی استفاده کنند، چون انجمن ها بازوان توانمندی هستند که در حال حاضر تنبل شده و استفاده بهینه از آنها به عمل نمی آید.

صداقت گفت: حتی در زمینه نظارت هم آماده همکاری با وزارت بهداشت هستیم و به نظر می رسد برای یکبار هم که شده می بایست به این همکاری اعتماد کنند، چون اتفاقی نمی افتد و وضع از این که هست بدتر نمی شود.

رئیس نظام پزشکی کرج افزود: در مجموع نمره ای که می توان به وزارت بهداشت داد، بیشتر از 13 از 20 نمره نیست و این موضوع را باید جدا از مسائل شعاری تلقی کرد.