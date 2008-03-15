نوروز نشان دهنده اتحاد ایرانیان در طول تاریخ است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حمید بقایی درباره مراسم ثبت ملی نوروز گفت: ثبت ملی نوروز از ابتدای سال جاری به جدیت از سوی سازمان میراث فرهنگی ، مطرح بود. به همین دلیل کارها و تشریفات اداری این اقدام در طول امسال انجام شد و خوشبختانه قرار است که نوروز به عنوان آیینی سنتی با حضور رئیس جمهور ثبت ملی شود.

وی افزود: همچنین ثبت ملی مقدمه ای برای ثبت جهانی است. امیدوارم با تکمیل پرونده ثبت جهانی این مراسم با همکاری کشورهای حوزه نوروز، این آیین سنتی و دیرینه ایرانیان ثبت جهانی شود.

بقایی با بیان اینکه قرار است در مراسم ثبت ملی نوروز سفرای تمامی کشورها به ویژه کشورهای فارسی زبان حضور یابند، خاطرنشان کرد: فلسفه نوروز حرکت به سمت جمع شدن و اتحاد است ، چنین مراسم هایی کمتر در طول تاریخ به این شکل و در این ابعاد وجود داشته است.

به گفته قائم مقام سازمان میراث فرهنگی ، آیین نوروز حتی بعد از ورود اسلام به ایران همچنان مورد توجه بوده است. این موضوع نشان می دهد که وجه معنوی نوروز بر سایر وجوح آن برتری داشته است و این آیین مورد توجه مسلمانان نیز قرار گرفته است.

بقایی تاکید کرد: نوروز به عنوان آیینی سنتی زمینه اتحاد و وفاق جمعی را در طول تاریخ برای ایرانیان فراهم کرده است ، بنابراین ثبت ملی چنین آیینی که نشان دهنده روحیه جمعی ایرانیان است ، ضروری و ارزشمند است.