آخرین نتایج شمارش آراء در استان یزد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، ستاد انتخابات استان یزد نتایج شمارش آرا در حوزه های انتخابیه یزد و صدوق، اردکان، میبد و تفت، طبس، مهریز را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، انتخابات حوزه انتخابیه یزد و صدوق به دور دوم کشیده شد به نحوی که از مجموع 147 هزار و 461 رای ماخوذه در این حوزه، "علی اکبر اولیا" با 36 هزار و 397 رای و "سید مهدی صدرالساداتی" با 32 هزار و 887 رای به دور دوم راه یافتند.

در حوزه انتخابیه اردکان نیز "محمدرضا تابش" با کسب 14 هزار و 362 رای از مجموع 35 هزار و 713 رای ماخوذه برای بار سوم به عنوان نماینده مردم این شهرستانبه مجلس راه یافت.

همچنین در حوزه تفت و میبد، از مجموع 48 هزار و 804 رای ماخوذه " حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده" با کسب 30 هزار و 760 رای برای بار دوم نماینده مردم این منطقه شد.

در طبس نیز از مجموع 83 هزار و 660 رای ماخوذه "محمدکریم عابدی" با 31 هزار و 325 رای، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی شد.

انتخابات حوزه انتخابیه مهریز شامل شهرستانهای بافق، ابرکوه، خاتم و مهریز به دور دوم کشیده شد و " کاظم فرهمند" با 15 هزار و 606 رای و "محمد شیخ شاب بافقی" با 10 هزار و 314 رای نیز از مجموع 75 هزار و 228 رای ماخوذه کاندیداهایی هستند که به دور دوم راه یافتند.

در استان یزد، 627 صندوق رای شامل 179 صندوق روستایی و 448 صندوق شهری با 477 شعبه به صورت ثابت و 150 صندوق سیار کار جمع آوری آراء مردم را بر عهده داشته اند و در این حوزه ها 565 هزار و 301 نفر واجد شرایط رای دادن شرکت وجود داشتند که از این تعداد 390 هزار و 866 نفر در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.