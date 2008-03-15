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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۱۷

نتایج شمارش آراء/

آخرین نتایج شمارش آراء در استان یزد اعلام شد

آخرین نتایج شمارش آراء در استان یزد اعلام شد

یزد - خبرگزاری مهر: ستاد انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان یزد نتایج شمارش آراء حوزه های انتخابیه یزد را در پنج حوزه انتخابیه این شهرستان اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، ستاد انتخابات استان یزد نتایج شمارش آرا در حوزه های انتخابیه یزد و صدوق، اردکان، میبد و تفت، طبس، مهریز را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، انتخابات حوزه انتخابیه یزد و صدوق به دور دوم کشیده شد به نحوی که از مجموع 147 هزار و 461 رای ماخوذه در این حوزه، "علی اکبر اولیا" با 36 هزار و 397 رای و "سید مهدی صدرالساداتی" با 32 هزار و 887 رای به دور دوم راه یافتند.

در حوزه انتخابیه اردکان نیز "محمدرضا تابش" با کسب 14 هزار و 362 رای از مجموع 35 هزار و 713 رای ماخوذه برای بار سوم به عنوان نماینده مردم این شهرستانبه مجلس راه یافت.

همچنین در حوزه تفت و میبد، از مجموع 48 هزار و 804 رای ماخوذه " حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده" با کسب 30 هزار و 760 رای برای بار دوم نماینده مردم این منطقه شد.

در طبس نیز از مجموع 83 هزار و 660 رای ماخوذه "محمدکریم عابدی" با 31 هزار و 325 رای، نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی شد.

انتخابات حوزه انتخابیه مهریز شامل شهرستانهای بافق، ابرکوه، خاتم و مهریز به دور دوم کشیده شد و " کاظم فرهمند" با 15 هزار و 606 رای و "محمد شیخ شاب بافقی" با 10 هزار و 314 رای نیز از مجموع 75 هزار و 228 رای ماخوذه کاندیداهایی هستند که به دور دوم راه یافتند.

در استان یزد، 627 صندوق رای شامل 179 صندوق روستایی و 448 صندوق شهری با 477 شعبه به صورت ثابت و 150 صندوق سیار کار جمع آوری آراء مردم را بر عهده داشته اند و در این حوزه ها 565 هزار و 301 نفر واجد شرایط رای دادن شرکت وجود داشتند که از این تعداد 390 هزار و 866 نفر در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.

کد مطلب 655097

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