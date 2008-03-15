خنثی شدن سوء قصد به جان پوتین

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه Tvoi Den با اعلام این مطلب در گزارش خود نوشت : قرار بود رئیس جمهور روسیه پس از برگزاری انتخابات در میدان سرخ مسکو توسط یک تک تیرانداز ترور شود، اما ماموران امنیتی روسیه این سوء قصد را خنثی کردند.

به نوشته این روزنامه، نیروهای امنیتی روسیه پیش از برگزاری انتخابات دوم مارس (12 اسفند ماه ) گزارشهایی را درباره برنامه ترور ولادیمیر پوتین دریافت کرده بودند و بعد از شناسایی عاملان این سوءقصد در یورش خود به یک آپارتمان اجاره ای در نزدیکی میدان سرخ که درست چند ساعت پیش از سخنرای پوتین در این میدان انجام شد؛ یک تبعه تاجیک به همراه یک تیرانداز را دستگیر کردند.

در همین رابطه، خبرگزاری فرانسه در تماس با سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) قصد تهیه خبر در این باره را داشت که این سرویس امنیتی در آن لحظه پاسخی در واکنش به این مطلب روزنامه نداده است.

انتخابات ریاست جمهوری روسیه در تاریخ 12 اسفندماه برگزار شد که در این انتخاب "دیمتری مدودوف" نامزد مورد حمایت پوتین به پیروزی رسید؛ پوتین به همراه مدودف پس از اعلام نتایج ابتدایی شمارش آرا، به همراه هم به میدان سرخ رفته و در این مکان به ایراد سخنرانی پرداختند.