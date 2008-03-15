بهداد برای "مجنون لیلی" آواز خواند

به گزارش خبرگزاری مهر، "مجنون لیلی" به کارگردانی و تهیه‌کنندگی قاسم جعفری تولید شده و الناز شاکردوست علاوه بر بازی در آن دو قطعه شعر از فروغ فرخزاد و سهراب سپهری را دکلمه کرده است. مازیار فلاحی هم تیتراژ پایانی فیلم را خوانده است.

"مجنون لیلی" عاشقانه‌ای شهری است که دو شخصیت اصلی قصه آن فرهاد و پروانه به عنوان نماد عشق‌های اسطوره‌ای در مسیری پرفراز و نشیب کنار هم قرار می‌گیرند، اما روز ولنتاین حادثه‌ای آنها را از هم جدا می‌کند. تا اینکه یک هدیه در طول شبانه روز مسیر زندگی این دو دلداده را تغییر می‌دهد و هر کدام به شناختی جدید از عشق و دوست داشتن می‌رسند.

محمدرضا گلزار، حمید گودرزی، حامد بهداد، نیما شاهرخشاهی، السا فیروزآذر، یوسف تیموری، گلاره عباسی، احمد پورمخبر، رامین راستاد، ابوالفضل پورعرب، رضا رویگری و ... در "مجنون لیلی" بازی می‌کنند که پنجمین فیلم جعفری پس از "ماه مهربان"، "قاصدک"، "بازنده" و "گرگ و میش" است.

دیگر عوامل تولید "مجنون لیلی" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علیرضا زرین‌دست، نویسندگان: فرهاد نوری و مسعود صحت، مدیر تولید: یوسف صمدزاده، تدوین: حمید سیفی، صداگذاری و میکس: فریدون خوشابافرد، سرمایه‌گذاران : حسن رحیم منفرد و صدیقه صحت و مجری طرح: ص. صحت.