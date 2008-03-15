عملکرد مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس در رفع مشکلات رفاهی جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کامیار گفت: اقدامات کمیسیون اجتماعی مجلس جهت رفع مشکلات جامعه درحوزه رفاه و تامین اجتماعی بسیار کار ساز و خوشبختانه تعامل بسیار خوبی میان ما و آنان برقرار بود تا جائیکه بسیاری از اهداف و مقررات رفاه بدون تعامل سازنده با کمیسیون نهای مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اجتماعی قابل تحقق نبود.

وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس با دلسوزی تمام به مسائل رفاهی و حمایتی مردم توجه داشتند، به طوری که 44 موضوع رفاهی ، معیشتی و بیمه ای در این حوزه مورد بررسی کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.

وی با تاکید بر این که با توجه به همکاری و تعامل خوب با مجلس هفتم مشکل خاصی وجود نداشت، بیان کرد: خوشبختانه همه خواسته ها مطرح و سعی شد که درجهت ارتقاء سطح رفاه اجتماعی مردم گام های مثبتی برداشته شود.

کامیار با بیان این که وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دوران مجلس هفتم 19 طرح مصوب و 23 لایحه مصوب داشته است، ضمن تشکر از کمیسیون های بهداشت و درمان ، بودجه ، عمران و اقتصادی با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور و مصوبات این سفرها، خاطرنشان کرد: موضوعات مختلفی با توجه به شرایط مناطق مختلف آن منطقه در این سفرها مطرح می شد و سریعا نیز در دستور کار قرار می گرفت.

معاون امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی اکثر مصوبات سفرهای استانی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی را مربوط به وظایف سازمانهای تابعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی دانست واضافه کرد: تاکنون حدود 90 درصد مصوبات سفرهای استانی در حوزه رفاه وتامین اجتماعی با جدیت اجرا شده است.

کامیار تصریح کرد: خوشبختانه باتوجه به این که قبلا دکتر مصری وزیر رفاه در مجلس شورای اسلامی حضور داشته اند، ارتباط بسیار خوبی میان مجلس و وزارت رفاه برقرار است و از تذکراتی که از سوی نمایندگان مطرح شد فقط 12 مورد آن منجر به سئوال که تنها 2 مورد از آن به صحن علنی مجلس کشیده شد که از پاسخ آن نمایندگان قانع شدند.

وی در ادامه به ملاقات های مقام عالی وزارت با نمایندگان اشاره کرد و افزود: این ملاقاتها به صورت هفتگی انجام می شود و ایشان در 3 ماه گذشته حدود 96 ملاقات با نمایندگان داشته اند و اغلب موضوعات آن مربوط به مسائل اجتماعی و رفاهی و حوزه های انتخاباتی آنان بود.

معاون امور مجلس وزارت رفاه و تامین اجتماعی وظایف این معاونت را با توجه به ارتباط مستقیم با مجلس بسیار مهم خواند و گفت: موضوعات مورد نظر این معاونت با توجه به اهمیت آن می تواند در قانونگذاری تاثیر داشته باشد واز حساسیت خاصی برخوردار است.

وی در مورد تعامل میان این معاونت با سازمانهای زیر مجموعه وزارت رفاه ، توضیح داد: خوشبختانه تعامل بسیار خوبی در این خصوص برقرار شده و به صورت ماهانه جلساتی را برگزار می کنیم و موضوعات و طرح های پیشنهادی تقدیم مجلس یا دولت می شود.

وی با اشاره به تصویب قوانین سازمانهای تابعه وزارت رفاه تصریح کرد: عمده کارهای سازمان های تامین اجتماعی و خدمات درمانی در ارتباط با مجلس از کانال وزارت رفاه وتامین اجتماعی انجام می شود.

کامیار تاکید کرد: برای تصویب واجرای بهتر قوانین در مجلس ما نیازمند هماهنگی میان معاونت ها و سازمان های تابعه هستیم که خوشبختانه در این زمینه هم ارتباط و هماهنگی خوب و جدی برقرار شده است.

معاون امور مجلس وزارت رفاه ارتباط با نمایندگان و پیگیری درخواست های مردمی از طریق نمایندگان و انتقال آن به سازمان ها را از دیگر وظایف این معاونت خواند و افزود: در عین حال گاهی نمایندگان از حوزه های انتخابیه تذکراتی دارند که به این معاونت ارجاع، سپس پاسخ های لازم جمع آوری و به نمایندگان ارائه می شود.

اگرچه این وزارت با بسیاری از امور رفاهی و بیمه ای جامعه ارتباط دارد اما از مجموع 2923 تذکری که نمایندگان به کل دستگاههای اجرایی و وزیر دادند تنها 66 تذکر به این وزارتخانه مرتبط بود که در حال حاضر 7 تذکر در دست اقدام وجود دارد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر برخی معطلی ها در بررسی برخی لوایح بیان کرد: گاهی کمیسیونی لایحه ای را ارجاع یا جلسات مداومی برای آن برگزار می کند. طبیعتا نوبت بندی موضوع و تراکم لوایح مختلف منجر به طولانی شدن زمان بررسی می شود.