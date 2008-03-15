به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نمایشگاه کتاب، سازمانها و نهادهایی از قبیل شرکت حمل و نقل شهری (مترو)، تاکسیرانی، اتوبوسرانی، آتش‌نشانی، ‌اورژانس، شهرداری، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، اداره کل بهداشت، اداره پست، شورای شهر، تعاونی ناشران، اتحادیه‌های ناشران، پیک بادپا، ستاد مدیریت پیشگیری از بحران و... در برگزاری نمایشگاه مشارکت دارند.

در جلسات هماهنگی که از نیمه دوم سال 1386 با حضور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان اجرایی نمایشگاه و مصلی برگزار شده است، راهکارها، پیشنهادها و نحوه فعالیت‌ کلیه نهادها و سازمان‌های مشارکت کننده مورد بررسی قرار گرفت.

قرار است جزئیات نحوه فعالیت نهادها و سازمان‌های مشارکت کننده در برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به‌ اطلاع عموم برسد.

بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 12 تا 22 اردیبهشت سال 1387 در مصلی امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.