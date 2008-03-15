نمایندگان حوزه انتخابیه استان اردبیل معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل با قطعی شدن شمارش آرا در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، بشیر خالقی از مجموع 56 هزار و 547 رای ماخوذه با کسب 14 هزار و 547 رای به مجلس هشتم راه یافت.

بشیر خالقی به عنوان نماینده مستقل مردم شهرستانهای خلخال و کوثر با 15 نامزد دیگر این حوزه برای کسب کرسی مجلس شورای اسلامی به رقابت پرداخت.

وی به عنوان تنها نماینده مردم حوزه انتخابیه شهرستانهای خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی حضور خواهد یافت.

همچنین بر اساس آخرین نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه گرمی، ولی اسماعیلی از جبهه متحد اصولگرایان با کسب اکثریت آرای مردم، راهی مجلس شورای اسلامی شد.

آمار نهایی آرای ماخوذه و آرای اخذ شده توسط نماینده این حوزه از طرف ستاد انتخابات شهرستان گرمی منتشر نشده است.

ولی اسماعیلی به عنوان تنها نماینده مردم گرمی برای احراز کرسی مجلس شورای اسلامی با 14 نامزد انتخاباتی و بویژه با دو نامزد جناح اصلاح طلب یعنی میر قسمت موسوی و ناصر نصیری (نماینده فعلی مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی) رقابت بسیار فشرده ای داشته است.

