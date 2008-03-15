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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۰۱

با صدور بیانیه ای ؛

جامعه مدرسین حوزه‌علمیه ‌قم از حضور مردم در انتخابات قدردانی کرد

جامعه مدرسین حوزه‌علمیه ‌قم از حضور مردم در انتخابات قدردانی کرد

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از حضور مردم در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی قدردانی و تاکید کرد با پایان یافتن انتخابات دوره رقابت به پایان رسیده و زمان رفاقت فرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام خطاب به ملت آمده است : حضور پرشکوه و دشمن شکن شما در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی مهر تایید بر دلبستگی مردم با نظام و انقلاب اسلامی بود، چنانچه از مدتها پیش دشمنان همیشگی نظام با شیوه هایی مختلف دست به ایجاد تفرقه، نا امیدی و دلسردی مردم از نظام اسلامی زده و چنین تبلیغ می کردند که عدم حضور مردم و تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی واقعیتی حقیقی و غیرقابل انکار به شمار می رود.

این بیانیه در ادامه می افزاید : اما فهم وهوشیاری ودشمن شناسی فرزندان سلحشور حضرت خمینی (ره) باعث شد که آنان بار دیگر جز خزان و رسوایی بهره ای نداشته باشند. این سیر پر موفقیت حاصل پیوند عمیق مردم با ولایت و رهبری امت اسلامی بود، چنانچه تدابیر داهیانه و راهگشای مقام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در این انتخابات نیز نشانه روشنی از بلندای پر ثمر اندیشه های ولایی اسلام و امام راحل بود.

دراین بیانیه تاکید شده است : بی شک انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نمادی دیگر ازمقابله ملت ایران با استکبار جهانی بود و بحمدالله با حضور اکثر جریانات سیاسی معتقد به مبانی انقلاب ونظام اسلامی از گرمی و رونق مناسبی نیز برخوردار بود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرده است که ضمن تشکر و تقدیر از حضور پر رونق مردم همیشه در صحنه و عموم جریانات سیاسی دلبسته به نظام و رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظلله العالی) و مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) که با تلاش خود فضای صمیمی و به دور از تنش در برگزاری انتخاباتی شایسته را فراهم آوردند از دست اندرکاران اجرایی و نظارت، نیروهای نظامی و انتظامی و رسانه های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز قدردانی می کند.

این تشکل در پایان بیانیه خود آورده است : اینک رفاقتها آغاز گشته و رقابتها به پایان رسیده است و خدمت به مردم و حل مشکلات زندگی آنان و صیانت از دستاوردهای انقلاب ونظام اسلامی و ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار و زیاده خواهان از جمله اولویتهای جدی مجلس هشتم شورای اسلامی خواهد بود که نمایندگان آن از ابتدای شکل گیری تا روز پایانی آن بایستی بدان ملتزم و پایبند باشند.

کد مطلب 655110

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