به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام خطاب به ملت آمده است : حضور پرشکوه و دشمن شکن شما در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی مهر تایید بر دلبستگی مردم با نظام و انقلاب اسلامی بود، چنانچه از مدتها پیش دشمنان همیشگی نظام با شیوه هایی مختلف دست به ایجاد تفرقه، نا امیدی و دلسردی مردم از نظام اسلامی زده و چنین تبلیغ می کردند که عدم حضور مردم و تحریم انتخابات مجلس شورای اسلامی واقعیتی حقیقی و غیرقابل انکار به شمار می رود.

این بیانیه در ادامه می افزاید : اما فهم وهوشیاری ودشمن شناسی فرزندان سلحشور حضرت خمینی (ره) باعث شد که آنان بار دیگر جز خزان و رسوایی بهره ای نداشته باشند. این سیر پر موفقیت حاصل پیوند عمیق مردم با ولایت و رهبری امت اسلامی بود، چنانچه تدابیر داهیانه و راهگشای مقام رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در این انتخابات نیز نشانه روشنی از بلندای پر ثمر اندیشه های ولایی اسلام و امام راحل بود.

دراین بیانیه تاکید شده است : بی شک انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نمادی دیگر ازمقابله ملت ایران با استکبار جهانی بود و بحمدالله با حضور اکثر جریانات سیاسی معتقد به مبانی انقلاب ونظام اسلامی از گرمی و رونق مناسبی نیز برخوردار بود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرده است که ضمن تشکر و تقدیر از حضور پر رونق مردم همیشه در صحنه و عموم جریانات سیاسی دلبسته به نظام و رهبری معظم انقلاب اسلامی (مدظلله العالی) و مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) که با تلاش خود فضای صمیمی و به دور از تنش در برگزاری انتخاباتی شایسته را فراهم آوردند از دست اندرکاران اجرایی و نظارت، نیروهای نظامی و انتظامی و رسانه های عمومی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز قدردانی می کند.

این تشکل در پایان بیانیه خود آورده است : اینک رفاقتها آغاز گشته و رقابتها به پایان رسیده است و خدمت به مردم و حل مشکلات زندگی آنان و صیانت از دستاوردهای انقلاب ونظام اسلامی و ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار و زیاده خواهان از جمله اولویتهای جدی مجلس هشتم شورای اسلامی خواهد بود که نمایندگان آن از ابتدای شکل گیری تا روز پایانی آن بایستی بدان ملتزم و پایبند باشند.