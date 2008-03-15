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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۴۶

دادگاهی در هندوستان خواستار اقامه نماز زنان شد

دادگاهی در استان کرالای هندوستان از مقامات مسجد وندور خواست اجازه اقامه نماز زنان در این مسجد را صادر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تراست هندوستان، این حکم رسمی از سوی صیف رمضان در دادگاه کرالا براساس دادخواست دو زن مسلمان که خواستار اقامه نماز در این مسجد بودند صادر شده است.

زنان تنها تا سال 1997 می‌توانستند در این مسجد نماز بخوانند. پس از آن این مسجد برای کارهای نوسازی و مرمت تعطیل شد و پس از گشایش در سال 2000 زنان از اقامه نماز در مسجد منع شدند.

کل جمعیت هندوستان حدود یک میلیارد نفر تخمین زده می‌شود که 9 درصد از آن را مسلمانان اهل تسنن و 3 درصد آن را مسلمانان شیعه به خود اختصاص داده‌اند.

کد مطلب 655113

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