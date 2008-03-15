آژانسهای مسافری درون شهری حق افزایش کرایه ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حدادیان صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش های غیر رسمی کرایه حمل و نقل عمومی و تاکسی ها در آستانه سال جدید گفت: علی رغم اینکه شورای شهر هنوز مصوبه ای مبنی بر هر گونه تغییر در کرایه حمل و نقل عمومی نداشته است، اما نرخها به صورت غیر رسمی افزایش یافته که بر این اساس اتحادیه اتومبیل کرایه رسما به زیر مجموعه های خود اعلام کرده که حق افزایش قیمت ندارند.

سخنگوی اتحادیه اتومبیل کرایه افزود: در هفته اخیر با هماهنگی سازمان تعزیرات از 28 واحد صنفی آژانس در سطح شهر تهران بازدید به عمل آمده که بر اساس شکایات مردمی بوده است. این در حالی است که متخلفان به دلیل افزایش قیمت به مراجع قضایی معرفی شده اند چرا که هیچ آژانس کرایه ای حق افزایش قیمت را ندارد.

وی تصریح کرد: یکی از مشکلات عمده این صنف نبود بنزین لازم برای انجام امورات شخصی اتومبیلهای کرایه است که بر این اساس مذاکراتی با ستاد تبصره 13 صورت گرفته است، چرا که در مجموع 15 لیتر بنزین در روز به آژانسها اختصاص می یابد که از این رقم 11 لیتر حتما باید صرف جابجایی مسافران درون شهری شود.

حدادیان گفت: بنزین سفر نیز به رانندگان آژانس تعلق نگرفته که این امر آنها را با مشکلاتی مواجه ساخته است. البته آئین نامه اجرایی اختصاص بنزین مازاد به آژانسها تهیه و به ستاد تبصره 13 ارائه شده که امید می رود تا پایان سال این مشکل حل شود.

به گفته وی در طول شبانه روز 600 هزار سرویس با جابجایی یک میلیون مسافر توسط آژانسهای پروانه دار صورت می گیرد که این رقم در مقایسه با تاکسی ها بسیار قابل توجه است.

سخنگوی اتحادیه اتومبیل کرایه گفت: مشکلاتی نیز بر روی دریافت آرمهای طرح ترافیک برای آژانسها پیش آمده که امیدواریم با مساعدت سازمان حمل و نقل ترافیک به زودی حل شود.