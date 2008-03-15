رای آوردن افراد جدید نشان دهنده آزادی در انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، قهرمان رشید ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: مردم با جایگاه بالا و با عظمت خود بار دیگر حماسه آفریدند و دشمنان را مایوس و مستاصل کردند.

وی ضمن تشکر از نیروهای انتظامی، بسیج، ناظران، بازرسان، اعضای شعب و صندوقها و هیئتهای اجرایی، افزود: این افراد با همه توان با حضور ارزشمند خود، انتخابات را در فضای سالم ساماندهی کردند.

رشید تصریح کرد: همه رسانه های گروهی و جمعی در استان، مطبوعات، خبرنگاران احزاب، گروه ها و تشکلها تلاش چشمگیری در انتخابات داشتند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی با تقدیر از تلاش خبرنگاران در استان گفت: در مجموع 32 خبرنگار از رسانه های مختلف در ستاد انتخابات استان در مشهد مستقر بودند و 35 خبرنگاران دیگر نیز با صدور کارت ویژه اخبار شعب سطح شهر مشهد را پوشش دادند.

رشید با اشاره به میزان حضور مردم در پای صندوقهای رای گفت: انتخابات در استان به صورت کاملا رقابتی برگزار شد و نامزدها نیز منحصر به یک تفکر و جناح خاص نبودند و با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی با بیان اینکه در این دوره سلامت انتخابات از کیفیت بسیار بالایی برخوردار بود، گفت: اگر مواردی از تخلف در انتخابات مشاهده شده باشد با مراجعه به شورای نگهبان قطعا رسیدگی خواهد شد تا حقی تضییع نشود.

محمد آصفی یزدی جانشین ستاد انتخابات خراسان رضوی نیز گفت: این انتخابات در امنیت کامل برگزار شد و هیچ مشکل خاصی به ویژه در مناطق مرزی استان نداشتیم.

وی تصریح کرد: حتی مشارکت مردم در مناطق مرزی بسیار بهتر از سایر نقاط استان بود.

آصفی با بیان اینکه حضور مردم در انتخابات گسترده و مطلوب بود افزود: بر اساس آمار موجود بیشترین مشارکت مربوط به شهرستان قوچان بود که حدود 89 درصد مردم در انتخابات حضور داشتند.

وی میزان مشارکت مردم در حوزه انتخابیه گناباد را 88 درصد، در حوزه انتخابیه سرخس و فریمان 81 درصد و در حوزه درگز نیز 81 درصد عنوان کرد.

آصفی با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری انتخابات گفت: در مجموع، کاربرگزاری انتخابات بسیار خوب انجام شد و گزارش جدی که نتیجه آرای مردم را بتواند مخدوش کند از هیچ نقطه استان نداشتیم.