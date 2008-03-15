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۲۵ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۵۶

مصلحی دبیر جشنواره فیلم رویش شد

دکتر حسن بنیانیان با صدور حکمی مجید مصلحی مدیر کل امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی را به عنوان دبیر جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد بنیانیان در این حکم برنامه‌ریزی برای شناخت سینمای دینی، تقویت جریان فیلمنامه‌نویسی و تکنیک‌های فنی و هنری، دعوت از استعدادهای تازه در عرصه سینمای کشور و فراهم کردن زمینه ارتقاء کمی و کیفی آثار تولیدی را از وظایف دبیر جشنواره چهارم رویش اعلام کرده است.

رئیس حوزه هنری در حکم انتصاب مصلحی همچنین ایجاد ساختاری تازه و منسجم برای داوری آثار و ارزیابی کارشناسانه آثار جشنواره رویش را از دبیر جشنواره خواستار شده است. جشنواره رویش سال 87 در مشهد برگزار می‌شود.

کد مطلب 655122

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