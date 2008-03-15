مصلحی دبیر جشنواره فیلم رویش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، واحد خبر حوزه هنری اعلام کرد بنیانیان در این حکم برنامه‌ریزی برای شناخت سینمای دینی، تقویت جریان فیلمنامه‌نویسی و تکنیک‌های فنی و هنری، دعوت از استعدادهای تازه در عرصه سینمای کشور و فراهم کردن زمینه ارتقاء کمی و کیفی آثار تولیدی را از وظایف دبیر جشنواره چهارم رویش اعلام کرده است.

رئیس حوزه هنری در حکم انتصاب مصلحی همچنین ایجاد ساختاری تازه و منسجم برای داوری آثار و ارزیابی کارشناسانه آثار جشنواره رویش را از دبیر جشنواره خواستار شده است. جشنواره رویش سال 87 در مشهد برگزار می‌شود.