اقدام باشگاه سپاهان قانونی است / به عقیلی نیاز داریم

مجید بصیرت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: تیم فوتبال سپاهان با توجه به شرایط حساس خود در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به وجود هادی عقیلی نیاز دارد به همین خاطر آقای ویرا تاکید کردند که با توجه به قانون فدراسیون جهانی فوتبال هادی عقیلی اجازه دارد تنها سه روز مانده به بازی با کویت در اردوی تیم حضور یابد.

وی ادامه داد: قانون فدراسیون جهانی فوتبال تاکید دارد که هر باشگاه می بایست تا 72 ساعت مانده به بازی های ملی نفرات ملی پوش خود را در اختیار داشته باشد. بدین ترتیب اقدام باشگاه سپاهان در خصوص ممانعت از حضور هادی عقیلی در اردوی تیم ملی کاملا قانونی است.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان خاطر نشان کرد: اینکه آقای دایی در خصوص هادی عقیلی در تیم ملی چه تصمیمی بگیرد بسته به نظر ایشان است اما باید به این نکته توجه داشته باشد که این مدافع سپاهان بر اساس تصمیم قانونی باشگاه خود اجازه شرکت در تمرینات تیم ملی را نیافته است.

بصیرت اظهار داشت: ما برای آنکه مشکلی متوجه هادی عقیلی نشود به وی اجازه دادیم تا به اردوی تیم ملی ملحق شود حتی بلیت سفر به تهران را نیز برای عقیلی تهیه کردیم و قرار بود از امشب او در اردوی تیم ملی حضور یابد که ناگهان اعلام شد نام وی از فهرست تیم ملی خارج شده است.

وی درخصوص دیدار تیم سپاهان مقابل الاتحاد سوریه در مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، گفت: شکست بدی را مقابل الاتحاد متحمل شدیم، آنهم در روزی که به هیچ عنوان سزاوار شکست نبودیم. متاسفانه روند بازی به نحوی پیش رفت که روی غافلگیری بازی را واگذار کردیم.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به اهمیت دیدارهای خارج از خانه برای این تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، گفت: هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است و می توانیم با پیروزی در بازی های خارج از خانه شکست بازی با الاتحاد را جبران کنیم. فصل گذشته هم در دو بازی بیرون از اصفهان به پیروزی رسیدیم که همین مسئله شانس صعود ما را دو چندان کرد.

تیم فوتبال سپاهان در دور دوم از مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، روز چهارشنبه هفته جاری در تاشکند ازبکستان به دیدار کوروچی می رود.